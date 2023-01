Les deux groupes majeurs de la scène punk grand-ducale se sont retrouvés aux Rotondes ce vendredi soir pour deux sets bruts de décoffrage.

Versus You plein pot, Petrograd remet les gaz

Christophe NADIN Les deux groupes majeurs de la scène punk grand-ducale se sont retrouvés aux Rotondes ce vendredi soir pour deux sets bruts de décoffrage.

La source n'est pas tarie. Le punk vit toujours. La scène luxembourgeoise n'a plus la même densité qu'il y a vingt ou trente ans, mais deux de ses fleurons ont redonné au style ses lettres de noblesse. Au sens figuré du terme bien sûr car Versus You comme Petrograd combattent l'ordre établi et le hurlent à l'envi.



Ils ne s'étaient jamais retrouvés sur la même scène. Ce n'est pas faute d'avoir écumé les concerts mais ils ne l'ont pas toujours fait à la même époque. Ils n'ont qu'une demi-douzaine d'années de vie commune. Petrograd consumait sa première vie lorsque Versus You amorçait sa montée en puissance. Il était temps de combler ce vide et de réunir ces forces vives. Ce fut fait aux Rotondes vendredi soir avec un public venu en nombre. Au premier rang, les plus agités ne se sont pas privés pour remettre au goût du jour ces bons vieux pogos avec quelques stage diving du plus bel effet.

Un punk sans concession

Il y avait de quoi faire avec ces diables de Versus You en ouverture. Le combo emmené par Eric Rosenfeld ne connaît pas la crise de l'énergie. Il est rodé par une vingtaine d’années de pratique pure et dure de la discipline. Pendant plus de 45 minutes, c'est un punk sans concession qui sera délivré, très bien mis en valeur par une section rythmique qui sonne rond.

«Je pensais qu'après la pandémie, on reverrait de plus en plus de monde au concert mais ce ne fut pas le cas», lâchait le leader du groupe en marge du concert. «Mais ça va revenir. La scène punk a encore de beaux jours devant elle.» Versus You fourmille de projets. L’hyperactif Eric Rosenfeld confesse qu'écrire reste la meilleure thérapie pour fuir ses démons. Et qu'en 2023, il a toujours des choses à dire. «C’est important de poursuivre l’engagement entamé depuis le début.»

Remonté contre le système

Ce n'est certainement pas Petrograd qui dira le contraire. Eric Rosenfeld avait 15 ans lorsqu'il a assisté au premier concert du groupe qu'il considère comme son «grand frère». Une source d'inspiration. Un parcours un peu plus chaotique aussi avec plusieurs tentatives de redémarrage ces dernières années. «On a enfin finalisé un line up. On a donné trois concerts l'an dernier. Et on va en faire beaucoup en 2023», explique le leader Steve Differding.

A ses côtés, on retrouve Nathalie au chant, Nicolas à la batterie, Stréckel à la guitare et Fränz, le bassiste de Toxkäpp, autre groupe mythique de la scène grand-ducale.

Eux comme Petrograd ont d'ailleurs commencé à la même époque. Au cœur des années 90. «Oui ça fait presque 30 ans», se souvient «Diff». Le chanteur explique ce long silence qui dure depuis plus de dix ans maintenant. «Je suis quelqu'un d’assez têtu et je n'avais plus envie de faire de la musique. Le succès que l'on a connu au début des années 2000 ne me convenait pas. Ça nous a emmené sur les routes de l’Europe, mais ça devenait trop grand. Comme si c'était notre job principal.»

Petrograd tire son nom de la révolution russe de 1917. «On a toujours été à fond là-dedans. J'ai toujours hurlé mes idées et je n’ai pas changé de ton». On a pu le constater vendredi soir. «Diff» est toujours remonté contre le système. Il l'explique entre deux morceaux et deux lampées de bière. Puis il remet les gaz. Parfois, il perd ses petits camarades en cours de route. Ou alors c'est sa voix qui ne se pose pas au bon moment.

C'est une question de routine car pour le reste, les riffs sont toujours dévastateurs et la rythmique est, elle aussi, bien ronde. L'imparable «Next Exit Wonderland» sera l'un des temps forts d'un set d’une petite vingtaine de chansons. Le temps de remettre un peu d'huile dans les rouages et Petrograd promet de belles choses pour l’été.





