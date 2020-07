A Toronto, les organisateurs d'une exposition immersive sur le peintre hollandais ont eu une idée pour concilier art et pandémie: créer un espace et un spectacle dédiés exclusivement aux automobilistes. Une première mondiale.

Van Gogh s'expose en mode drive-in

(AFP) - A Toronto, une exposition plongeant dans l'univers du célèbre peintre Vincent Van Gogh devait démarrer début mai mais l'épidémie de coronavirus a forcé les organisateurs à repousser la première et trouver des alternatives. Alors que la plus grande ville canadienne se déconfine progressivement, l'exposition Imagine Van Gogh a pu démarrer cette semaine. Avec deux salles: l'une - avec des cercles de distanciation physique projetés au sol - pour ceux qui préfèrent marcher, et l'autre destinée aux... voitures.

«Voir le spectacle du confort de son automobile permet aux plus fragiles - et aux plus soucieux - d'apprécier l'art en toute sécurité, affirme l'organisateur de l'événement. C'est aussi une expérience unique. C'est comme si la voiture flottait à travers les œuvres d'art.» Ainsi, l'exposition de Toronto est une expérience d'art numérique avec des œuvres du peintre animées et projetées en grand format sur de larges murs.

La salle peut contenir environ dix voitures, qui se garent sur des emplacements définis. Les moteurs restent éteints pendant la projection, accompagnée de musique. La hauteur des œuvres a été réduite pour qu'elles puissent être vues au travers du pare-brise. Assis derrière leur volant, téléphone à la main pour prendre des photos et enfants sur les genoux, les visiteurs sont plongés pendant 35 minutes dans l'univers du peintre.

S'il est ravi du succès de son concept, l'organisateur Corey Ross pense que le phénomène sera pourtant temporaire. «Dès qu'on aura l'occasion de vivre l'art de la façon dont on l'aime, c'est-à-dire en groupe, avec des gens avec qui on peut parler, rencontrer des inconnus (...) et faire partie d'une communauté, je pense qu'on retournera vers cela», assure-t-il. La salle pour automobilistes affiche quasi complet jusqu'à la fin, prévue le 9 août. L'exposition pour les piétons, elle, doit se poursuivre jusqu'à fin septembre.



