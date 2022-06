La première édition du festival Usina qui se déroulait sur le site de Neischmelz a été un franc succès.

Usina 2022 a attiré des milliers de festivaliers

Lorsque les températures frôlent les 30 degrés, que le cadre est exceptionnel et séduisant et que l'ambiance est au rendez-vous, rien ne peut vraiment aller de travers...

Un festival de concerts et d'expositions à Dudelange La quatrième ville du pays est mise à l'honneur durant un mois dans le cadre de sa participation à Esch2022. Parmi les événements à ne pas rater, le nouveau festival Usina 2022, qui se déroulera les 11 et 12 juin prochains.

Le premier jour du festival Usina, qui se déroule cette année pour la première fois sur le site de Neischmelz à Dudelange dans le cadre d'Esch2022, n'aurait pas pu mieux se dérouler. Certes, on aurait pu s'attendre à un peu plus d'enthousiasme de la part du public lors de la prestation de la tête d'affiche Kings of Leon, mais Caribou et Tuys ont d'autant plus mis l'ambiance. Un point fort absolu : le groupe français de post-punk MNNQNS.



Le photographe du Luxemburger Wort Claude Piscitelli a immortalisé l'ambiance et les moments fort du festival avec son appareil photo. Découvrez tout cela en image en cliquant sur la galerie ci-dessous:

