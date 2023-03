Avec «Dans mes cordes», Renaud s’est offert un nouveau tour de chant pendant lequel sa voix détruite n’a pas freiné la témérité de ses fans les plus transis.

Culture 3 min.

Concert à Mondorf

Usé jusqu'à la corde, Renaud ne convainc que ses fans

Christophe NADIN Avec «Dans mes cordes», Renaud s’est offert un nouveau tour de chant pendant lequel sa voix détruite n’a pas freiné la témérité de ses fans les plus transis.

S’y préparer n’empêche pas le déchirement. On savait que Renaud était trahi par sa voix depuis des années mais même avec beaucoup d’indulgence, on peine à comprendre pourquoi le chanteur à texte insiste. Peut-être parce que la thérapie passe par la scène. On le lui souhaite. Ses fans de la première heure ne lui ont visiblement pas tenu rigueur de cette difficulté à articuler les mots qui ont rendu incompréhensibles ses quelques prises de parole. Et même certaines de ses chansons moins connues. Il fallait tendre l’oreille pour reconnaître «La Teigne» ou deviner «La Médaille».

Une indémodable déclaration d’amour à Gainsbourg Dans son spectacle «Je t’aime» donné au Théâtre National, Dominique Horwitz retrace l’itinéraire de vie cabossé de Serge Gainsbourg et se réapproprie quelques-unes de ses plus belles chansons.

Il n’avait pourtant fallu que quelques semaines pour remplir le Chapito de Mondorf. Plus de mille personnes avaient pris rendez-vous avec celui qui s’était fait rare ces dernières années. Les célèbres bandanas rouges annonçaient la couleur parmi un public transgénérationnel composé de quinquas mais aussi d’ados. Mais très peu de mômes. «Parce que dans les casinos, ce sont des cons. Ils ne laissent pas rentrer les petits enfants.» La saillie peut paraître hors-sol. Au moins, le septuagénaire n’a pas laissé son esprit rebelle dans sa loge.

Une heure et demie de concert

Renaud se soigne aux punchlines, ne boit plus d’alcool, et a rencontré Cerise. «Mon amoureuse. Pour maintenant et pour toujours», à qui il dédie «Cœur perdu». «Cœur en miettes, en détresse, en compote…» Une marinière sous une veste, les cheveux gris mi-longs, une barbe de quelques jours et un regard qui s’en va se perdre dans le vide lorsqu’il ne fixe pas les écrans placés sur le devant de la scène, la «Chetron» sauvage déroule une feuille de route qui le conduira une heure et demie plus tard à quitter ses fans.

Photo: Claude Piscitelli

Le décor est sobre avec des ombrelles en guise d’éclairage et un rideau effilé qui s’ouvre à 20h05 avec les premières notes de «Cent ans». L’homme n’a pas perdu son second degré. «J’ai cent ans et j’suis bien content…» Pour le soutenir dans cette nouvelle croisade, Renaud s’est entouré d’Alain Lanty au piano, son ami de toujours que l’on a déjà vu accompagner Johnny Hallyday notamment. A ses côtés, un accordéoniste et un tapis de cordes du plus bel effet. Sous leur perfecto, elles sont huit à accompagner le chanteur dans les différents registres qu’offre un répertoire d’une profonde richesse. Renaud ira piocher dans toutes les décennies mais s’attardera bien sûr sur les années 80. Ses plus belles années.

Morgane de lui

On ne retrouvera pas au menu de la soirée quelques-uns de ses textes engagés ou contestataires comme «Dans mon HLM», «Hexagone», «Miss Maggie». Ni «Manhattan-Kaboul», ni encore «Mistral gagnant» que toute la salle attendait avec gourmandise.

En revanche, «La pêche à la ligne », «En cloque», «Manu», «Germaine», «La mère à Titi» viennent rythmer une soirée qui prend parfois un air de bal populaire lorsque l’accordéon devient la vedette de la scène et que quelques notes de guitare s’invitent au banquet. C’est dans cette atmosphère festive que tout ce beau monde se retire une première fois après un endiablé «Dès que le vent soufflera».

Photo: Claude Piscitelli

C’était impensable de s’en aller sans que les notes de «Morgane de toi» ne tirent quelques larmes à un public qui s’était avancé jusqu’au pied de la scène pour apporter son soutien vocal au chanteur. Il restait à convoquer encore un peu d’énergie pour que le folklore nord-irlandais donne l’illusion de se quitter dans la joie et l'allégresse.

Le festival Politéïa pour «redonner du sens au mot liberté» Le festival Politéïa, premier du nom, sera inauguré jeudi soir à Thionville. Puis, pendant trois jours, 30 tables rondes vont donner à réfléchir sur la notion de liberté, dans différents domaines. Le programme est riche, les invités sont prestigieux.

Le rideau se ferme définitivement. Il laisse un drôle de goût en bouche. Les fondus de la première heure ont envoyé des signaux forts à l’artiste entre les morceaux. «On t’aime», «C’est pour toi qu’on vient». Autant de preuves indéfectibles venues de gens qui ne le lâcheront jamais. Les admirateurs un peu moins transis oscillent entre tristesse et incompréhension. Avec une pointe de malaisance qui dit combien l’exercice ressemblait à un numéro de funambule…

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.