«Glória» a fait son entrée dans le Top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming. La première série portugaise accueillie sur le site peut compter sur des fans au Grand-Duché.

Culture 1 2 min.

Audimat luxembourgeois

Une série portugaise séduit les abonnés Netflix

«Glória» a fait son entrée dans le Top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme de streaming. La première série portugaise accueillie sur le site peut compter sur des fans au Grand-Duché.

Il n'y a pas que la série (luxembourgeoise) Capitani qui cartonne au pays. Depuis quelques jours, Glória ne cesse de monter au box-office des abonnés Netflix au Grand-Duché. Au point d'intégrer le club des 10 programmes les plus vus actuellement au Luxembourg, selon les données du site Fixpatrol. La plateforme internationale ne doit donc pas regretter d'avoir produit et diffusé sa première série lusophone.

Netflix craque encore pour la série luxembourgeoise La plateforme de streaming a décidé de diffuser la saison 2 de «Capitani». Les nouveaux épisodes sont déjà tournés mais ne seront pas visibles avant le printemps 2022 pour les abonnés de 195 pays.

Le succès est également, bien entendu, au rendez-vous au Portugal. De Porto à Lisbonne, le thriller se déroulant dans l'Estado Novo est ainsi le titre le plus chargé dans son pays d'origine. De quoi rassurer ceux qui ont misé sur cette production, la plus coûteuse dans l'histoire de la création télévisuelle nationale. De quoi faire dire à son scénariste, Pedro Lopes, «le Portugal franchit un nouveau palier dans la réalisation de fictions».

Et les critiques sont à l'aune du succès populaire pour cette histoire plongeant dans le Portugal de la fin des années 60, en pleine guerre froide. Ainsi par exemple, l'historienne du cinéma Sheena Scott, qui écrit sur le cinéma et les séries télévisées en Europe pour le magazine Forbes commente : «Glória est un grand thriller d' espionnage». «De grande qualité», avec une «histoire intense et complexe», «si vous êtes un amoureux de l'histoire et que vous aimez les thrillers d' espionnage, cette série est fascinante", déclare Forbes.



Le site internet du New York Post Decider fait lui aussi l'éloge de la série portugaise dont la diffusion a commencé début novembre. Dans un article publié, il est dit que le drame relaté est placé «dans un cadre unique, établissant des histoires intrigantes pour des missions à exécuter ou à anéantir». Même l'agence de presse espagnole EFE y est allée de son compliment : «Glória a tous les ingrédients pour devenir une série capable de séduire le public».



Bien qu'il s'agisse d'une histoire fictive, les dix épisodes de la première saison de Glória sont basés sur des faits réels. Dans les années 60, le village de Glória do Ribatejo, à Salvaterra de Magos, cachait un centre de relais radio nord-américain destiné à diffuser la propagande occidentale dans les pays du bloc de l'Est.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.