Une salle de cinéma rien que pour vous

Patrick JACQUEMOT Kinepolis propose aux amateurs de 7e Art de privatiser leur séance de projection. Il leur est même possible d'inviter neuf amis, parents, collègues ou voisins pour partager le film.

Il y a eu ces nouvelles règles sanitaires nouvelles à intégrer, les fermetures à encaisser, de nouveaux modes de diffusion à lancer (drive-in par exemple) : bref, en un an de saga covid, les cinémas du pays auront su se montrer particulièrement agiles pour tenter de conserver leur clientèle. Et en voilà un nouvel exemple avec l'initiative du groupe Kinepolis qui propose à celles et ceux qui rêvent de se faire une toile de réserver leur propre salle.

«La formule vient des Etats-Unis et elle a bien fonctionné là-bas», indique Christophe Eyssartier, en charge des salles Kinepolis au Kirchberg et à Belval. «Au-delà du confort de visionnage que cela peut procurer et de l'aspect sanitairement rassurant, je crois que c'est en fait l'instant de convivialité inédit que l'on propose qui va attirer.» Car la séance ainsi privatisée permet d'inviter jusqu'à neuf autres personnes. Quand chez soi l'on ne peut toujours pas recevoir plus de deux convives (la règle est prolongée jusqu'au 14 mars), «là, enfin, on peut voir du monde en plus du film de son choix parmi notre programmation».

La proposition venait à peine d'être signalée sur le site internet du diffuseur que déjà les premières réservations tombaient. Aussi, mercredi 24 février, clap pour la première! «Mais attention, avertit Christophe Eyssartier, dans la salle allouée les spectateurs devront respecter les règles sanitaires obligatoires et un personnel y veillera, cela fait partie du contrat.» Distance entre participants, port du masque obligatoire, interdiction de manger ou boire: tout cela reste obligatoire pendant la projection.

Ainsi, à l'image de la Rockhal qui, il y a peu, se réinventait pour offrir des concerts d'un genre inédit, voilà les cinémas qui font donc aussi leur mue un peu plus d'un mois après leur réouverture. «Sachant qu'en soi la privatisation de nos salles pour d'autres événements plus corporate reste toujours possible», note le responsable national. Et cette fois, la jauge n'est plus de dix mais 100 invités possibles.

Combien coûte la projection privée, à savourer en solo, duo ou entre copains, proches ou collègues? «199 euros et cela quel que soit le nombre de participants.» Pas si cher, au final, pour ce moment unique de 7e Art et de convivialité dont bien des amateurs ont été privés depuis de nombreux mois. Les chiffres de fréquentation des salles luxembourgeoises témoignent de cette frustration, puisque sur les douze mois de 2020, la baisse des spectateurs aura été de -70%... Près de 344.000 entrées payantes l'an passé, contre 1,1 million en 2019.

