Sony Pictures dévoile ce lundi 18 mars sur les réseaux sociaux la première affiche du 9e long métrage de Quentin Tarantino, attendu dans les cinémas le 14 août prochain.

Une première affiche pour «Once Upon a Time in Hollywood»

(AFP) - En attendant un premier teaser qui ne devrait plus tarder, "Once Upon a Time" refait parler de lui à travers sa première affiche mettant en scène ses deux stars, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.



Les acteurs joueront les meilleurs amis de Sharon Tate, l'ancienne femme du réalisateur Roman Polanski, assassinée chez elle en 1969 par la "Famille" de Charles Manson. L'un est une ancienne vedette de la télévision, Rick Dalton, l'autre est sa doublure cascade, Cliff Booth. Les deux hommes ont des difficultés à mener leur carrière dans un Hollywood qu'ils ne reconnaissent plus.

Margot Robbie, dans la peau de Sharon Tate, Al Pacino, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Dakota Fanning, Luke Perry et Lena Dunham feront également partie du casting.

Pressenti pour être présenté en Sélection officielle du 72e Festival de Cannes en mai prochain, "Once Upon a Time in Hollywood" sortira le 14 août sur les écrans français.





