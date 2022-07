La société de production Tarantula Luxembourg a annoncé avec fierté la sélection de sa coproduction «Blanquita», de Fernando Guzzoni, pour la compétition officielle Orizzonti de la Mostra de Venise.

Culture 2 min.

Cinéma

Une coproduction luxembourgeoise en lice à la Mostra de Venise

La société de production Tarantula Luxembourg a annoncé avec fierté la sélection de sa coproduction «Blanquita», de Fernando Guzzoni, pour la compétition officielle Orizzonti de la Mostra de Venise.

Après Cannes et Annecy, le cinéma luxembourgeois continue sa tournée des festivals à Venise. Le Grand-Duché sera représenté à la 79e édition du Festival international du film de Venise avec «Blanquita», un long-métrage du réalisateur chilien Fernando Guzzoni coproduit par Tarantula Luxembourg, qui sera diffusé pour la toute première fois lors de l'événement, le 4 septembre.

Les coproductions luxembourgeoises raflent la mise à Annecy Trois films luxembourgeois en compétition principale, trois prix, dont le plus important, le «Cristal d'Annecy» pour l'espiègle petit garçon Nicolas.

Le film, coproduit par des sociétés polonaise (Madants), chilienne (Rampante Films), française (Bonne Pioche), et donc luxembourgeoise, a été sélectionné dans le cadre de la compétition officielle Orizzonti. Il a notamment reçu l'aide du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle du Grand-Duché de Luxembourg.

Ce troisième long-métrage de l'ancien journaliste Fernando Guzzoni se concentre sur l'histoire d'une femme de 18 ans, Blanca, vivant dans un foyer pour mineurs dirigé par l'Église catholique. Témoin d'un scandale sexuel impliquant des personnalités politiques, Blanca est poussée par un prêtre au centre de l'attention médiatique, devenant ainsi une héroïne féministe pour certains, tandis que d'autres la méprisent.

«Luxembourg, Luxembourg»

Inspiré de l'affaire Spinak, un réseau de pédophiles mis au jour ayant profondément marqué la société chilienne, le film s'inscrit dans l'actualité, l'Église catholique ayant fait l'objet de multiples mises en cause dans différentes affaires. Sa sélection en compétition officielle à la Mostra n'a pas manqué de réjouir la société de production Tarantula Luxembourg, qui s'est dite «très fière» après avoir appris la nouvelle.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Lors de ce festival, qui se déroulera du 31 août au 10 septembre, «Blanquita» ne sera pas la seule œuvre représentant le Grand-Duché. Le pays sera également à l'honneur dans le long-métrage ukrainien «Luxembourg, Luxembourg» du réalisateur Antonio Lukich. Cette fois-ci, le Grand-Duché sera uniquement présent à l'écran, et non à la production, dans le film mettant en scène deux frères jumeaux, Kolya et Vasili, apprenant que leur père, qui vit au Luxembourg, est mourant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.