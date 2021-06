Porté par la Belgique, la France et le Luxembourg, le film «Les Intranquilles» de Joachim Lafosse fait partie de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, présentée ce jeudi.

Culture 2 min.

Une coproduction luxembourgeoise en lice à Cannes

Marie DEDEBAN Porté par la Belgique, la France et le Luxembourg, le film «Les Intranquilles» de Joachim Lafosse fait partie de la sélection officielle du 74e Festival de Cannes, présentée ce jeudi.

Après l'Ours d'or en janvier, le Luxembourg peut-il prétendre à une palme d'or ? Les organisateurs du Festival de Cannes sont apparemment de cet avis. Lors de la présentation de la 74e sélection officielle ce jeudi, le film «Les Intranquilles» de Joachim Lafosse a été cité parmi les concurrents.

Racontant l'histoire d'un couple confronté à la bipolarité, ce drame intime est une coproduction belge, française et luxembourgeoise (Samsa Film). A en croire le communiqué publié par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, la majeure partie du film a été tournée au Luxembourg, notamment dans le village de Fischbach au nord de la capitale et aux portes de la Petite Suisse.

Si cette réalisation du Belge Joachim Lafosse est en lice pour le titre du meilleur film, elle est également représentée dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, à travers le comédien luxembourgeois Jules Waringo. Avec deux chances d'être récompensé, reste à espérer que «Les Intranquilles» ne revienne pas bredouille, à l'instar des productions présentées aux Golden Globes ou aux Oscars.

Les grands gagnants et les perdants de Cannes 2019 Le Festival de Cannes promettait cette année d'être une grande édition et elle l'a été. Ce qu'il faut retenir à l'heure du bilan.

A noter qu'en 2019, pour le 72e Festival de Cannes, le septième art luxembourgeois était représenté par un film à «la Quinzaine des réalisateurs» et trois autres dans la catégorie «Un certain regard». «Viendra le feu» d'Olivier Laxe avait reçu le prix du jury dans cette catégorie, et l'actrice Chiara Mastroianni avait décroché le prix d'interprétation féminine pour «Chambre 212». La 74e édition se tiendra du 6 au 17 juillet dans la ville côtière française.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.