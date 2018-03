Les ruches seront de plus en plus en activités - même au cinéma. Les nouveaux films à l'affiche.

Une abeille sportive et une voisine excentrique

The Strangers: Prey At Night

Film d'horreur, Thriller (E.U. 2018). Réalisation: Johannes Roberts. Avec Bailee Madison, Christina Hendricks, Martin Henderson, Emma Bellomy, Lewis Pullman. Scénario: Bryan Bertino. Caméra: Ryan Samul. Musique: Adrian Johnston. 85 minutes, (dès 16 ans)

Une famille passe la nuit dans un camping, mais très vite 3 psychopathes masqués viennent leur rendre visite...





Eva

Drame (F, B 2017). Réalisation: Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Richard Berry, Marc Barbé. 100 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

«Eva» est une adaptation du roman de James Hadley Chase, paru en 1946 dans la «Série Noire». Le roman a déjà été porté à l’écran en 1962 par Joseph Losey avec Jeanne Moreau comme actrice. La version actuelle d’«Eva» marque la sixième collaboration entre le cinéaste Benoît Jacquot et la comédienne Isabelle Huppert. Le tournage a eu lieu dans les premiers mois de 2017, entre Paris et la Haute-Savoie encore enneigée. «J’ai compris que c’était fort: un paysage dramatique, un lac entouré de hautes montagnes qui sont comme une prison pour les personnages, et puis l’hiver, la neige», explique le cinéaste.





Radiance

Drame romantique (J, F 2017). Réalisation: Naomi Kawase. Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji, Kazuko Shirakawa. 101 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.

«Radiance», en original «Hikari», est né des séances d’audio-description réalisées pour «An», film précédent de Naomi Kawase. La cinéaste japonaise a eu la sensation de redécouvrir son œuvre durant ce processus: «J’étais fascinée et ma présence a permis aux audio-descripteurs de me questionner directement sur les intentions de mise en scène. En les entendant s’échanger, je me suis rendue compte que leur histoire était la transmission de leur passion pour le cinéma.» «Radiance» était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2017.





Maya l'Abeille 2



Film d'animation (D 2018). Réalisation: Alexs Stadermann. 75 Minuten. (sans limite d'âge)

Les nouvelles aventures de Maya l'abeille.

A Ciambra

Drame (I, USA, F, S, D, BR 2017). Réalisation: Jonas Carpignano. Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato, Damiano Amato. 118 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant.

Les deux longs métrages de Jonas Carpignano, «Mediterranea» et «A Ciambra», se passent dans une ville du sud de l’Italie. Le premier était centré sur deux migrants africains et le second sur la famille Amato, qui appartient à la communauté rom. Martin Scorsese endosse le poste de producteur exécutif sur «A Ciambra». Après avoir vu «Mediterranea», Scorsese et la productrice qui travaille avec lui, Emma Tillinger Koskoff ont alors souhaité apporter leur soutien au nouveau long métrage «A Ciambra».





The Hurricane Heist

Drame, film d'action, thriller (USA 2016). Réalisation: Rob Cohen. Avec Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson. 100 minutes. (dès 12 ans)

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, une équipe de braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins.





Mme Mills, une voisine si parfaite

Comédie (F 2018). Réalisation: Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, Bastien Ughetto. 88 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Hélène, éditrice de « romans à l’eau de rose », vit une existence solitaire, rythmée par le travail, trouvant refuge dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Elle se complaît dans un quotidien routinier, qui se trouvera bouleversé le jour où Mrs Mills, une vieille Américaine pour le moins excentrique, vient s’installer dans l’appartement d’en face. La frontière entre fiction et réalité n’a jamais été aussi ténue.

"Mme Mills, une voisine si parfaite» est la troisième réalisation de long métrage de Sophie Marceau. La réalisatrice explique pourquoi elle a attendu plus de dix ans avant de se lancer à nouveau dans la mise en scène: «Je suis du genre à m’octroyer de longues périodes de vide, mettre mon imaginaire à contribution en quelque sorte, pour me sortir du «rien faire» qui me rend dingue. Je brasse tout le temps des tas de projets, mais pour que je les mette sur pied il me faut un déclic.»