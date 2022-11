Un Warhol vendu aux enchères à 85 millions de dollars

En dix jours Les enchères d'art à New York rapportent 2,6 milliards de dollars

Les enchères d'art à New York ont atteint des sommets jamais vus, récoltant en dix jours plus de 2,6 milliards de dollars, avec de nombreux records mondiaux dont celui du tableau le plus cher (un Picasso) et de la statue la plus chère (de Giacometti).