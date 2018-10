Opéra-satire à succès, écrit en 1728 par John Gay et mis en musique par Johann Christoph Pepush, «The Beggar’s Opera» a été récemment remanié par deux grands noms du théâtre contemporain, Ian Burton et Robert Carsen.

Un spectacle hilarant et intelligent

Par Isabelle Trüb

Fruit d’une heureuse collaboration avec les musiciens de l’ensemble Les Arts Florissants, dirigée depuis le clavecin par l’inégalable William Christie, cette création se veut aussi hilarante qu’intelligente et les représentations au Grand Théâtre de Luxembourg s’inscrivent dans une importante tournée.



«The Beggar’s Opera», c’est une œuvre qui se plaît à parodier les exagérations de l’opéra italien de l’époque – tout en utilisant des airs populaires et des chansons traditionnelles – mais aussi une critique féroce des dirigeants politiques et des classes sociales aisées.

La dizaine d’instrumentistes des Arts Florissants, discrètement installés sur le côté de la scène, ont assuré un accompagnement d’une vivacité et d’une fraîcheur éblouissantes, offrant un bruitage aussi cocasse que précis tout en tissant une trame sonore chatoyante aux atmosphères merveilleusement contrastées.

Si les qualités vocales de la quinzaine de chanteurs évoluant sur scène ont parfois laissé quelque peu à désirer, une diction travaillée, une présence scénique charismatique, une chorégraphie hip- hop signée Rebecca Howell et de nombreux éléments comiques judicieusement mis en valeur dans un décor léger et original dû à James Brandily, ont aisément retenu l’attention des spectateurs.

Si Robert Burt a campé un Mr Peachum dangereusement ordinaire, la pétillante Beverley Klein s’est révélée totalement irrésistible en interprétant son épouse alcoolique au franc-parler, Mrs Peachum. Sans oublier une Diana Trapes rayonnante, aux commandes de son bar.

Un gangster avide de plaisir

Benjamin Purkiss a endossé le costume du gangster Macheath. Héros de l’histoire, jeune, ambitieux, avide de plaisir et de richesses, marié à Polly Peachum mais père de l’enfant de Lucy Lockit, il ne cesse de jongler pour se sortir de situations et traite la vie et les émotions des gens qui l’entourent comme s’il s’agissait d’un simple jeu. L’étau se resserre petit à petit, mais, Macheath échappe à la pendaison promise. Très habile vocalement et physiquement, Purkiss aurait peut-être pu s’imposer davantage face à des partenaires très typés, en accentuant encore son attitude désinvolte et sans-gêne.

Polly Peachum, fille des époux Peachum et épouse de Macheath, interprétée avec conviction par Kate Batter, a représenté une jeune femme pleine d’illusions et mal préparée à faire face aux déconvenues inévitables.

Par contraste, la talentueuse Olivia Brereton a campé une Lucy Lockit attachante et à la forte personnalité, se mesurant sans hésiter et avec verve à son père Lockit, le chef de la police (corrompu, comme il se doit) joué par un Kraig Thornber, très en forme. De son côté, Lyndsey Gardiner a convaincu en Jenny Diver aussi belle que fatale.

Secondés par Sean Lope-man, Gavin Wilkinson, Taite-Elliot Drew, Wayne Fitzsimmons, Dominic Owen et Natasha Leaver, Emily Dunn, Louise Dalton et Jocelyn Prah dans une distribution parfaitement équilibrée, les comédiens chanteurs se sont lancés avec entrain dans cette joyeuse parodie, assénant sans sourciller grosses blagues politiques et vérités sarcastiques, enchaînant avec aisance rengaines populaires et airs de Haendel, Purcell ou Bononcini. L’éclairage délicat de Peter van Praet a apporté une touche de sensibilité appréciable, tout comme les costumes contemporains et typés de Petra Reinhardt.

