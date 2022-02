Les cinéphiles pourront retrouver le plaisir des salles pour assister au LuxFilmFest 2022, après une édition organisée en 2021 en virtuel. Le réalisateur britannique Terry Gilliam sera présent pour une masterclass.

Le programme du festival 2022

Un retour exclusivement en salle pour le LuxfilmFest

Les cinéphiles pourront retrouver le plaisir des salles pour assister au LuxFilmFest 2022, après une édition organisée en 2021 en virtuel. Le réalisateur britannique Terry Gilliam sera présent pour une masterclass.

(tb avec Marc THILL) Back to the Roots: retour dans les salles de cinéma, retour au festival populaire, multiculturel et «très hétérogène», comme l'a souligné la ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng), un festival exclusivement en présence du public avec des invités illustres.

La feuille de route pour le Luxembourg City Film Festival 2022 est donc tracée, et c'est le directeur de la Cinémathèque Claude Bertemes qui l'a le mieux traduite en mots lors de la conférence de presse de lundi: «Les cinémas sont des caisses de résonance pour le rire, pour les larmes, pour les émotions, et les films que l'on va voir dans les salles de cinéma restent en mémoire, la mémoire devient plus tangible au cinéma que sur les plateformes».

Le patron de la Cinémathèque a fait référence aux affiches et aux fresques murales de sa maison, la Cinémathèque, l'unique cinéma au cœur de la ville, aux cinéastes, héros et divas d'antan, qui veillent désormais à ce que leurs descendants dans le milieu du cinéma fassent eux aussi les choses bien.

La direction du festival veut certainement bien faire les choses. En 2020, le LuxFilmFest - comme l'a souligné le président du festival Georges Santer - a été la première manifestation culturelle à être interrompue à cause du covid. En 2021, le Luxembourg a organisé le premier festival de cinéma en Europe qui, en tant qu'hybride, permettait à nouveau au public d'être en partie présent. Et aujourd'hui, cette grande fête a de nouveau fait un pas très courageux, en mettant tous les atouts de son côté: la douzième édition aura lieu du 3 au 13 mars et se déroule exclusivement en présence du public.

Le comité de sélection a visionné 768 films pendant des mois et en a tiré un programme de projections variées, réparties dans les catégories habituelles: fictions et documentaires dans deux catégories de compétition; films made in/with Luxembourg, films luxembourgeois et coproductions donc, représentatifs de la création cinématographique du Grand-Duché; films du festival hors compétition; films carte blanche aux mécènes, promoteurs et partenaires; ainsi qu'un programme divertissant de films pour enfants et adolescents que l'on ne voit que rarement, voire jamais, dans le programme habituel des cinémas.

Des films made in/with Luxembourg : «Beanie» de Slobodan Maksimovic (coproduction Wady Films) ;

«Capitani» (saison 2) de Thierry Faber, Christophe Wagner et Eric Lamhèn (Samsa Film et RTL) ;

«Crise et Chuchotements» de Jossy Mayor et Laurent Moyse, un documentaire sur la crise financière de 2008 ;

«Icare» de Carlo Vogele (coproduction Iris Productions) ;

«Le chemin du bonheur» de Nicolas Steil (coproduction Iris Productions) avec entre autres André Jung ;

«Lemon and Poppy Seed Cake» de Benito Zambrano (coproduction Deal Productions) ;

«Sharaf» de Samir Nasr (coproduction Wady Films) ;

«Der Passfälscher» de Maggie Peren (coproduction Amour Fou) ;

«A Fleeting Encounter» de Romed Wyder (coproduction Amour Fou) ;

«Where is Anne Frank» d'Ari Folman (Samsa Film) ;

«Himbeeren mit Senf» de Ruth Olshan (coproduction Amour Fou) ;

«Lost Flowers» de Fabrizio Maltese (Mélusine Productions) ainsi que neuf courts métrages.

Penelope Cruz et Antonio Banderas en ouverture

Le festival s'ouvrira avec la satire sur la réalisation de films «Official Competition» de Mariano Cohn et Gaston Duprat, avec les stars Penelope Cruz et Antonio Banderas. Dix jours plus tard, après la remise des prix, le drame de science-fiction «After Yang» du réalisateur américain Kogonada sera projeté, ce film a été présenté pour la première fois à Cannes. Enfin, la comédie française «Incroyable mais vrai» de Quentin Dupieux viendra clore le festival.

L'affiche officielle du LuxFilmfest 2022. Photo: LuxFilmFest

Des cinéastes connus attireront l'attention sur leurs œuvres, notamment l'Israélien Ari Folman, qui a réalisé le film d'animation de Samsa «Where is Anne Frank» et qui portera cette œuvre engagée, présentée en avant-première à Cannes, devant un public luxembourgeois. Terry Gilliam, auquel une rétrospective avait été consacrée lors du dernier festival, mais qui n'avait malheureusement pas pu faire le déplacement en raison de la pandémie, sera cette fois-ci au Luxembourg pour une masterclass.

De grands noms non seulement dans les films, mais aussi dans les différents jurys: le cinéaste palestinien Elia Suleiman présidera le jury de la compétition principale, la Française Elise Jalladeau, directrice du Thessaloniki International Film Festival, présidera le jury de la compétition documentaire. Le programme du festival en détail sur www.luxfilmfest.lu.

