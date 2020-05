Au 1,2 million d'euros d'ores et déjà mis à disposition, Sam Tanson, ministre de la Culture, annonce mercredi une rallonge budgétaire vouée à amortir les pertes engendrées pendant la crise et «renforcer durablement» le secteur.

Culture 2 min.

Un plan à cinq millions pour le secteur culturel

(Jmh avec mt) - Comme l'ensemble des secteurs d'activité, la Culture aura été touchée de plein fouet par l'arrêt du pays. Si une première aide de 1,2 million d'euros avait été débloquée, cette dernière se révèle sous-dimensionnée. Raison pour laquelle Sam Tanson (Déi Gréng), ministre de la Culture, annonce mercredi une nouvelle enveloppe de cinq millions d'euros. Une rallonge destinée non seulement à amortir les pertes engendrées pendant la crise mais aussi à «renforcer durablement» le secteur.

Si 1,5 million d'euros sera destiné aux maisons de la Culture conventionnées et aux organisations culturelles, les 3,5 millions d'euros restants sont destinés aux différents acteurs du secteur. A la condition toutefois qu'ils élaborent de «nouveaux concepts» qui intègrent notamment les nouvelles règles de sécurité.

Pêle-mêle, la ministre a ainsi évoqué une subvention de 100.000 euros pour les théâtres et les acteurs et des commandes publiques à hauteur de 100.000 euros, une aide pour les galeries et des fonds supplémentaires pour les musées régionaux et les équipements touristiques à caractère culturel. Ces deux derniers domaines recevront chacun un million d'euros, avec l'idée sous-jacente de les adapter aux nouvelles normes mais aussi de les rendre plus attrayants.

Plaidant pour «une approche créative» des mesures de sécurité imposées, Sam Tanson indique que le port du masque ne sera obligatoire pour les visiteurs des établissements culturels qu'au moment de leur entrée ou de leur sortie. Et ce, dès leur réouverture, annoncée pour ce vendredi. Une évaluation du dispositif de sécurité sera effectuée «toutes les deux ou trois semaines», avec possibilité d'assouplissement, mais aussi de renforcement, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

Interrogée sur les péripéties liées à la nomination d'un nouveau directeur à la BnL, la ministre indique que Claude D. Conter ne faisait pas partie des candidats ayant répondu à l'annonce officielle, mais qu'il a été invité à accepter le poste après que Joanne Goebbels eut remis sa démission la semaine dernière. Et Sam Tanson d'assurer «regretter la manière» dont la nomination de la directrice adjointe de l'Athénée a été accueillie. Présent mercredi sur la scène de la Philharmonie, Claude D. Conter a assuré de son côté que sa priorité dans ses nouvelles fonctions serait la numérisation des documents.

