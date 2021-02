A la fin du mois de février, qui sait, le jury de la compétition récompensant meilleurs films et séries de l'année aura peut-être craqué pour deux coproductions luxembourgeoises.

Un petit accent luxembourgeois aux Golden Globes

Patrick JACQUEMOT A la fin du mois de février, qui sait, le jury de la compétition récompensant meilleurs films et séries de l'année aura peut-être craqué pour deux coproductions luxembourgeoises.

Regardez bien la liste des nominés 2021 aux Golden Globes, vous y retrouverez deux longs-métrages luxembourgeois : Wolfwalkers (Le Peuple loup) et Two of us (Deux). Soit autant d'espoirs de décrocher un prix à l'occasion de la 78ème édition de la compétition, prévue dimanche 28 février.

Ainsi, dans la catégorie Meilleur film d'animation, la coproduction signée par la société de Contern, Mélusine Productions, a toutes ses chances. Wolfwalkers a en effet la cote parmi les amateurs du genre, aux Etats-Unis notamment. En témoigne le palmarès déjà cumulé aux States par cette création sortie sur les écrans en septembre 2020: le prix du meilleur film d’animation aux New York et aux Los Angeles Film Critics Awards.

La société luxembourgeoise, dirigée par Stéphan Roelants, a réalisé les deux tiers de l’animation de Wolfwalkers ainsi qu’une partie du layout et l’intégralité des décors couleurs du film. Le studio a également travaillé sur la modélisation 3D, la colorisation et les textures des modèles de référence.

Encore visible sur la plateforme Apple TV, ce film a impliqué le travail d'une soixantaine de personnes sur le territoire luxembourgeois pendant plus de 15 mois de fabrication. «La grande majorité était formée par l'équipe historique de Studio 352 qui a à son actif depuis 24 ans un nombre remarquable de productions en animation de renommée internationale», souligne le ministère de la Culture. A noter qu'une version luxembourgeoise devrait être disponible avant fin 2021. Un Golden Globe ne pouvant qu'accélérer les choses...

Aux Oscars aussi

Autre genre, même espoir de victoire avec le long-métrage de fiction Deux (Two of us). Coproduit par Tarantula Luxembourg (mais également par des partenaires belges et français), le film attend une récompense dans la catégorie ''Meilleure image, pour un film étranger".

Sortie dans les cinémas luxembourgeois en février l'an passé, cette comédie dramatique a déjà raflé des dizaines de prix internationaux. A commencer par le prix du meilleur premier film et le prix de la meilleure actrice pour Martine Chevalier et Barbara Sukowa, les deux comédiennes principales du film, aux Lumières de la presse étrangère 2021. Deux a également été retenu pour représenter le 7e Art hexagonal aux Oscars 2021, cette fois.

Le tournage du film s’est déroulé au Grand-Duché, à la mi-octobre 2018 durant une vingtaine de jours. De quoi mobiliser techniciens et comédiens luxembourgeois, comme Céline Bodson (cheffe opérateur son), Angelo Dos Santos (chef monteur son), Vitalijus Kiselius (chef électricien), Magdalena Labuz (costumes), Katja Reinert (cheffe maquillage), Laurent Wallerang (chef machiniste) et ainsi que les comédiens Eugénie Anselin, Aude-Laurence Biver, Véronique Fauconnet, Denis Jousselin, Stéphane Robles, Gilles Soeder, Hervé Sogne et Jérôme Varanfrain.

Deux est à découvrir sur la nouvelle plateforme de streaming luxembourgeoise sooner.lu.

