Un Ours d'or pour une coproduction luxembourgeoise

Le film "Bad Luck Banging Or Loony Porn" vient d'être récompensé au prestigieux festival cinématographique de Berlin. Mais derrière l'oeuvre du réalisateur se cachent bien des mécènes du Grand-Duché. Paul Thiltges en tête.

(pj avec Daniel CONRAD) Le palmarès de la 71e Berlinale a réservé une belle surprise à Paul Thiltges et sa société de distribution cinématographique PTD. Ainsi, le jury du festival du film de Berlin vient-il de décerner l'Ours d'or au film Bad Luck Banging Or Loony Porn, justement coproduit par le Luxembourgeois. A l'heure où le LuxFilmFest débute, voilà une actualité qui réchauffera le cœur des amateurs du 7e Art. D'autant que le film primé est à voir sur les écrans du festival dès maintenant.

Avant de décerner sa récompense principale au réalisateur roumain Radu Jude, le jury a expliqué sa décision. «L'Ours d'or va à un film qui possède les qualités rares et fondamentales d'une œuvre d'art durable. Il capture à l'écran la substance même, la quintessence, l'esprit et le corps, les valeurs et la chair nue de notre moment présent. (...) C'est une oeuvre artistique à la fois exubérante, intelligente et enfantine, vivante, inexacte dans le meilleur des cas. Ce film interpelle les spectateurs, suscite la dissidence, et pourtant ne permet à personne de garder une distance de sécurité».

La réaction de Paul Thiltges a été à hauteur de la surprise : «Cela fait 30 ans que j'attends le jour où je pourrais décrocher un grand prix. C'est pourquoi c'est encore plus agréable de pouvoir décrocher numériquement l'Ours d'or aujourd'hui avec ma collègue Ada Solomon [NDLR : principale productrice du film], avec laquelle j'ai coproduit pour la première fois un documentaire il y a près de 15 ans».

Et Paul Thiltges de poursuivre : «Les films roumains semblent nous porter chance, à nous Luxembourgeois. Après Collective (coproduit par Bernard Michaux, Samsa Film), c'est maintenant le film de Radu Judes qui nous vaut des honneurs inattendus. Nous sommes d'autant plus heureux que Radu a fait un film qui ne mâche pas ses mots et nous tend un miroir à tous (pas seulement aux Roumains)». Saluant aussi dans l'euphorie du moment les partenaires de son aventure cinématographique : Film Fund Luxembourg, Espera Productions, Philophon «et tous nos collaborateurs. Aujourd'hui est une belle journée!»

Le réalisateur Radu Jude avait lui-même déjà salué la coopération avec les partenaires luxembourgeois mardi, lors de la présentation du film à la presse : «C'est merveilleux de recevoir un tel soutien. Au-delà de l'aide financière, c'est surtout le courage de soutenir un tel film. C'était palpable et m'a fait me sentir très fort».

Le film récompensé a notamment bénéficié de 200.000 euros de soutien du Filmfund (et son fonds Cineworld). C'est également au Grand-Duché que certaines opérations techniques de postproduction avaient été menées pour parfaire ce film d'1h46. Pour le son (Michel Schillings), sur l'image et les effets spéciaux (Raoul Nadalet) et sur les génériques (PTD Studio).

