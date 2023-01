De nombreux Luxembourgeois ont pris part à la réalisation de ce long-métrage d'animation qui sera en compétition avec d'autres lors de la prestigieuse cérémonie.

Un film luxembourgeois sélectionné pour la Berlinale 2023

«A Greyhound of a Girl», long-métrage d’animation réalisé par l’Italo-Luxembourgeois Enzo D’Alò et produit par Paul Thiltges Distributions (Adrien Chef et Paul Thiltges) fait partie des premiers films à être sélectionnés en compétition à la 73e édition du Festival du film international de Berlin, qui aura lieu du 16 au 26 février prochain, dans la section «Generation Kplus», un programme compétitif présentant un cinéma international de pointe pour jeune public.



«A Greyhound of a Girl» est le dixième film d’animation d’Enzo D’Alò et le 4e soutenu par le Film Fund. Le film est une production majoritairement luxembourgeoise accomplie avec l’Italie, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Estonie, la Lettonie et l’Allemagne.

Une importante équipe a œuvré au Luxembourg sur ce film et notamment au niveau de la réalisation, de la production images, du design, du layout, de l’animation, sous l’égide du Studio Picture Factory de la Fabrique d’Images. Tout le travail du son a été réalisé dans les studios de Philophon et la post-production images dans les studios d’Espera Productions.

«A Greyhound of a Girl» narre l'histoire de Mary, 11 ans. Cette dernière voue une passion insupportable pour la cuisine: elle rêve de devenir un grand chef. Sa grand-mère Emer, avec qui elle entretient une relation très particulière, l'encourage à réaliser ce rêve. Mais chaque chemin a ses obstacles, et les affronter devient une véritable aventure.

