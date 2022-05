La quatrième ville du pays est mise à l'honneur durant un mois dans le cadre de sa participation à Esch2022. Parmi les événements à ne pas rater, le nouveau festival Usina 2022, qui se déroulera les 11 et 12 juin prochains.

Un festival de concerts et d'expositions à Dudelange

Prenez quelques festivals transfrontaliers bien connus, ajoutez-y une offre culturelle riche et diversifiée, un esprit sportif et des coins de nature et vous obtiendrez la recette qui fait de Dudelange une commune où il fait bon vivre. La culture s'exprime ici sous toutes ses facettes depuis longtemps déjà. Après Bascharage, Pétange et Bettembourg, quoi de plus normal donc que la quatrième ville du pays soit cette fois sous les feux de la rampe durant un mois, dans le cadre de sa participation à Esch2022.

De son passé industriel mouvementé, la Ville ne renie rien. Que du contraire. En témoigne le «Hall des Vestiaires - Wagonnage», nouveau lieu de création et d'action culturelle fraîchement rénové, où l'architecture industrielle d'antan sert désormais d'écrin à la créativité artistique. C'est l'un des nombreux projets dans lesquels la Ville a investi pour s'imposer en tant que commune culturelle mais aussi touristique, comme l'a rappelé le bourgmestre Dan Biancalana (LSAP) lors de la présentation des projets développés dans le cadre d'Esch2022.

Un nouveau festival

Dans la commune précédente, à Bettembourg, la littérature était reine. Ici, à Dudelange, c'est tout naturellement la musique qui va donner le «la» des festivités liées à la Capitale européenne de la culture. La municipalité se montre plus que jamais fidèle à sa réputation de «Ville des festivals». «Zeltik», «Like a Jazz Machine», la Fête de la Musique,... autant d'événements musicaux qui rythment la vie de la commune depuis plusieurs décennies. Dans le cadre d'Esch2022, un nouveau nom vient s'ajouter à cette liste déjà bien fournie: «Usina 22», un nouveau festival qui se tiendra les 11 et 12 juin prochains.

Le Hall de Vestiaires-Wagonnage a été inauguré le 14 mai dernier. Photo: Mélodie Mouzon

Pour la première fois au Luxembourg, trois des plus grands organisateurs de festivals au Grand-Duché ont décidé d'accorder leurs violons et de collaborer avec d'autres partenaires, pour créer un nouveau festival de deux jours en plein air, sur le site de l'ancienne usine sidérurgique NeiSchmelz. L'affiche est alléchante et fait la part belle à l'éclectisme.

A côté des poids lourds que sont Kings of Leon, Fools Garden ou encore Siegfried & Joy, on retrouvera aussi des groupes locaux qui montent, à l'image de Francis of Delirium et Tuys. «Usina 22, c'est un tout grand projet», confie, enthousiaste, Nancy Braun.

La directrice d'Esch2022 souligne que la volonté derrière cet événement est d'attirer un public de mélomanes le plus large possible. «Usina 22 mélange groupes locaux et internationaux et propose toute une diversité de genres. Il y en a pour tous les goûts!» Le tout pour un prix qui défie toute concurrence puisque la journée du samedi est proposée à 39,50 euros et l'accès sera gratuit pour celle du dimanche.

La migration mise en lumière

Déguster l'art en pique-niquant En marge des festivals, le projet «Acoustic Picnics» propose des pique-niques culturels dans la réserve naturelle de la Haard. L'idée du concept est de créer une atmosphère intime et détendue, pour permettre à chacun de profiter de concerts, de pièces de théâtre ou encore de spectacles de danse, dans le respect de l'environnement. Les participants sont invités à partager un moment de convivialité avec les artistes, en amenant leur propre pique-nique ou en profitant d'un panier bio et local.

Mais le véritable point fort de la programmation de Dudelange, c'est d'offrir un panel d'événements pour tous les publics. A côté des festivals musicaux (jazz, musique celtique, musiques de jeunesse,...), différentes expositions sont aussi à découvrir tout au long de l'année. Dont «Re-retour de Babel» (du 17/09 au 18/12 aux Centres d'art Nei Liicht & Dominique Lang), centrée sur la question «Que reste-t-il de nos racines?». La Ville de Dudelange valorise ici les travaux menés lors de la Capitale européenne de la culture 2007 à travers une grande exposition sur la migration, une thématique indissociable de cette commune qui compte 106 nationalités différentes.

Ce brassage multiculturel constitue le véritable fil rouge d'Esch2022. «L'objectif est de favoriser les échanges, de créer des liens, un réseau fédérant cette dimension européenne, qui est très développée ici au Luxembourg. C'est un événement qui permet de rassembler les populations, les cultures et les pays. De fédérer la culture, qui est ce lien qui nous relie tous». Et Nancy Braun d'expliquer que «30% des projets d'Esch2022 ont été réalisés avec les autres capitales européennes de la culture que sont Novi Sad et Kaunas ainsi qu'avec les pays frontaliers».

Plus encore que d'habitude, c'est un véritable bouillon de culture qui agitera Dudelange dans les prochains mois. «La culture, au fond, c'est ce qui nous définit en tant qu'individu, c'est la manière dont on se développe, ce qui nous fait vibrer. On essaye avec Esch2022 de développer un impact à long terme au niveau culturel.» Avec plus de 138 partenaires impliqués et plus de 2.000 activités durant toute l'année, les amateurs de culture en tout genre ont de quoi s'occuper!

«Le public a répondu présent dès le début» Le coup d'envoi d'Esch2022 a été lancé en grande pompe le 26 février dernier. Et depuis, le succès ne se dément pas. «Le public était au rendez-vous dès le départ. Et ce, malgré les restrictions sanitaires qui étaient encore d'application au début. Quand elles ont été levées, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que l'aventure pouvait vraiment commencer», sourit la directrice d'Esch2022. Les différents événements ont attiré du monde. Beaucoup de monde, même. «A Käerjeng, la première édition du Festival du feu a attiré 5.000 personnes. D'habitude, il s'agit d'une fête célébrant le folklore local. Ici, il s'agissait d'un vrai festival et le concept semble avoir plu au public». Autre rendez-vous qui a attiré les foules: la cavalcade européenne à Pétange. 30.000 personnes avaient fait le déplacement fin mars pour assister à ce carnaval cosmopolite et haut en couleurs. «C'était magnifique à voir!», confie Nancy Braun. « Inscrire ce genre d'événement dans le cadre de la Capitale européenne de la culture a tout son sens car la cavalcade réunissait tout l'esprit européen qu'on s'évertue à développer au sein d'Esch2022».

