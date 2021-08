Connaissez-vous le "fiedermaustunnel", non loin de Troisvierges? A pied ou à vélo, c'est pourtant une destination particulièrement inédite à découvrir. Il faut juste rejoindre les confins du pays avec l'Allemagne et la Belgique.

Culture 1 3 min.

Un été 100% naturel

Là où sommeillent les chauves-souris

Connaissez-vous le "fiedermaustunnel", non loin de Troisvierges? A pied ou à vélo, c'est pourtant une destination particulièrement inédite à découvrir. Il faut juste rejoindre les confins du pays avec l'Allemagne et la Belgique.

(pj avec Joscha REMUS) Privé de trains depuis plus d'un demi-siècle, le plus long tunnel ferroviaire du Luxembourg a vite trouvé un nouvel usage. C'est ainsi qu'à Huldange, à l'abri des hommes et de la lumière, treize espèces de chauves-souris ont élu domicile dans l'ouvrage de 790 mètres de long. Elles s'y reposent mais sont à découvrir grâce au circuit du «Fiedermaustunnel».

Protéger l'alouette lulu ou le triton crêté a un prix En quatre ans, le Luxembourg a misé 165 millions d'euros dans le suivi des espèces animales menacées sur son territoire. Et pas un remerciement de la part de la chouette chevêche...

Le plus agréable, aux beaux jours, reste d'accéder à ce site perdu dans les bois en empruntant la piste cyclable dite Vennbahn. Elle se poursuit jusqu'à Aix-la-Chapelle en Allemagne, comme le faisaient les convois jadis. Mais un sentier balisé, au départ de la gare de Troisvierges, permet aussi de s'y rendre. Et de l'avis d'un amoureux du site «C'est comme une jungle ici. C'est unique.» Ainsi parle Raymond Clement, photographe naturaliste, aux anges quand il approche les mammifères volants qui hantent les lieux.

Directeur du parc naturel de l'Our, Christian Kayser, est lui aussi un amateur du «Bat' Tunnel». Avant de s'enfoncer dans l'ouvrage d'art, il rappelle que si autant de chauves-souris se sont établies en ce lieu c'est qu'«elles y trouvent exactement ce dont elles ont besoin : tranquillité et obscurité totale». Le tracé du tunnel, en courbe, empêche en effet la clarté de pénétrer trop profondément les lieux. Et comme nul touriste n'est autorisé à entrer, le sommeil des locataires n'est pas troublé en journée. Sans oublier ces trois sources qui, dans le tunnel, se chargent d'apporter l'humidité appréciée par les mystérieux animaux nocturnes. Le paradis des «faux vampires» en somme!



Alors que la biodiversité est menacée à l'échelle du pays, ici peuvent encore se croiser des espèces de chauves-souris particulièrement menacées, telles que la chauve-souris de Bechstein, la chauve-souris frangée et la grande chauve-souris barbue. Pas loin, dans les grottes du parc, la chauve-souris brune à longues oreilles ou la nymphale (recensée au Luxembourg depuis 2001) ont aussi été aperçues.

Apprécié des contrebandiers

Sur le sentier qui mène au tunnel de Huldange, des panneaux d'information, des stations d'écoute et des piliers multimédias fournissent toutes les informations nécessaires. Des caméras ont été installées à proximité immédiate des deux entrées du tunnel. Elles enregistrent les sorties des occupants du tunnel quand, sous la lune l'heure du repas sonne. Au passage, le visiteur apprendra qu'une chauve-souris peut ingurgiter en une nuit 2 à 3.000 moustiques. Les bois humides du nord du pays constituent donc un garde-manger idéal.

La balade est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce qui faisait le quotidien des habitants dans ce coin du Grand-Duché. Une vie non seulement rythmée par le passage des convois qui, par la voie ferrée, apportaient le charbon de Lorraine ou des mines du sud du pays vers les aciéries de la Ruhr. Mais l'anecdote racontée par Christian Kayser veut aussi que le tunnel de Huldange était alors apprécié des contrebandiers. C'était en effet là un passage sécurisé pour vendre ou acheter cigarettes et café de part et d'autre de la frontière.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.