Un dimanche (gratuit) au musée, ça vous tente?

Pas d'excuses pour ne pas franchir la porte des sites participants aux Museum Days : tous ont pris soin d'assurer les mesures sanitaires idéales pour visiter l'esprit tranquille leurs collections. Petit tour d'horizon.

1 Bienvenue dans le monde sauvage Copier le lien Photo: Caroline Martin

«Pour être honnête, j'avais plus de réticences à venir ici en bus depuis le Kirchberg qu'à entrer au musée d'histoire naturelle», reconnait volontiers Isabelle. «Je me doutais que le musée prendrait les bonnes mesures sanitaires, et c'est bien», poursuit la maman en pointant les panneaux clairement libellés. Dans ses bras, Chloé, trois ans, s'impatiente. Hâte de retrouver le lion qu'elle a déjà croisé lors d'une visite avec sa classe. Naomi, deux ans et demi, préfère elle les petits chats, mais les oiseaux de l'émission spéciale Geckeg Vullen l'ont visiblement charmée.

Dès mercredi dernier, à 10h tapantes, le directeur des lieux Alain Faber était à la porte pour accueillir ses premiers hôtes... Impatient après deux mois de fermeture. Son équipe a rendu la visite compatible avec les exigences sanitaires nouvelles. Un fléchage rouge-vert au sol guide le visiteur à travers les salles et lui permet de maintenir les distances de sécurité. Ces fameux deux mètres aussi importants pour le public que les gardiens et personnels. «Le plus grand défi était de maintenir l'ambiance de notre musée : détendue et accessible», explique Alain Faber. Ouf, les équipes y ont réussi. Même s'il a fallu faire une croix, pour le moment sur visites guidées, ateliers et démonstrations.

2 Le Mudam offe une bouffée d'art Copier le lien Photo : Gerry Huberty

Lucas et Christos, deux musiciens de 26 ans, se promènent dans le Mudam. Masqués et prenant soin de suivre le parcours prescrit. Parce qu'ici désormais, il n'y a plus qu'un seul chemin à suivre. Fini le va-et-vient au gré des envies, le parcours est déterminé au rez-de-chaussée et au 1er, seuls étages accessibles. Les tabourets surélevés de la cafétéria donnent l'impression que le mobilier des designers Ronan et Erwan Bouroullec est désormais une installation, façon nature morte...

Le Musée d'art moderne reste un havre de paix. L'austérité ressentie sitôt le seuil franchi se marie avec l'humeur de l'exposition en cours de l'Américain Robert Morris. Minimalisme, rigueur.

Désormais, seules 50 personnes sont autorisées à fréquenter les lieux en même temps. «Depuis la reprise, chaque jour, une centaine de visiteurs se sont présentés», informe une porte-parole du Mudam. Habituellement, la billetterie frôle plutôt les 400...

Qu'importe pour Lucas qui sort de sa poche une photo d'avions posés sur une piste d'atterrissage, comme échoués. «Je veux voir ça!» Il s'agit de l'installation Flugplatz Welt de Thomas Hirschhorn, créée pour la Biennale de Venise 1999. Un terrain d'aviation en papier mâché avec appareils et personnels. Eh oui, actuellement, on peut plus facilement apercevoir des avions dans les musées que dans le ciel...

3 Derrière la porte des Musées de la Ville Copier le lien Photo : Gerry Huberty

Au Musée de la Ville, le chef de la sécurité Bernard Bienert a été mis à rude épreuve ces derniers jours. Il est vrai que l'annonce de la réouverture autorisée des musées, alors que d'autres lieux culturels restent bouclés, a surpris. Il a donc fallu tout revoir, de l'accueil des visiteurs aux accès vers telle ou telle pièce. Un casse-tête en partie résolu grâce au partage d'information entre musées. Ainsi, le directeur Guy Thewes n'a pas hésité à consulter ses homologues du Conseil international des musées pour savoir ce qu'il était possible de faire.

Certes, il n'est pas encore possible de venir en groupe, autre que le cercle familial. La consigne est strictement respectée jusqu'à 40 visiteurs peuvent être accueillis simultanément au musée et se déplacer (relativement) librement. Et, tant mieux, l'interactivité de nombreuses parties de la visite a pu être préservée dans la découverte de ce qui a fait l'histoire de la capitale.

«Malheureusement, nous devons restreindre l'utilisation des stations, des boutons ou des écouteurs», informe tout de même Bernard Bienert. Dommage car cela prive le curieux des stations parfumées de l'émission Ons Schueberfouer - Une foire pas comme les autres. Signe que le covid-19 a modifié les comportements, le musée ne propose plus de vestiaire. Cela signifie que les sacs à dos doivent rester dehors. Un détail comparé au plaisir de flâner à nouveau au Lëtzebuerg City Museum.

Demandez le programme des Museum Days Pendant ces Museum Days 2020, les musées du Luxembourg ouvrent leurs portes gratuitement ce dimanche encore. Certains proposent également des bonus en ligne. Sélection. Mudam

Le Mudam propose deux temps forts : D'après nature de l'artiste luxembourgeois Jean-Marie Biwer, une exposition prolongée jusqu'au 30 août, et The Perceiving Body de l'Américain Robert Morris. Dans le cadre du programme "Mudam from Home", le Mudam propose des activités pour adultes et enfants pouvant également être suivies depuis la maison, comme une visite commentée de l'exposition D'après nature ou un film sur l'œuvre de Robert Morris. Tous deux consultables en streaming sur www.mudam.lu. Casino Forum d'art contemporain

En plus de l'exposition They Might Stay the Night de l'artiste luxembourgeoise Sophie Jung, le casino propose également un programme en ligne. Parfait pour ceux qui hésitent encore à quitter la maison : www.casino-luxembourg.lu. Le Musée national d'histoire et d'art

Pas une, pas deux mais trois expositions spéciales à apprécier au MNHA. La première présente des tableaux de maîtres baroques espagnols (De Mena, Murillo et Zurbarán); la seconde des photographies signées Carla van de Puttelaar et la troisième un flash-back sur le centenaire du suffrage universel au Luxembourg. Musée de la ville de Luxembourg

également une visite virtuelle des expositions "L'histoire du Luxembourg", "Schwaarz Konscht" et "Ons Schueberfouer" sur son site Internet www.citymuseum.lu. La commissaire Gaby Sonnabend vous guidera personnellement à travers la Schobermesse, qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année (en allemand).





également une visite virtuelle des expositions "L'histoire du Luxembourg", "Schwaarz Konscht" et "Ons Schueberfouer" sur son site Internet www.citymuseum.lu. La commissaire Gaby Sonnabend vous guidera personnellement à travers la Schobermesse, qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année (en allemand). Villa Vauban

Le Musée d'art de la Ville de Luxembourg se visite sur site ou virtuellement sur www.villavauban.lu et notamment son exposition Variations .





Le Musée d'art de la Ville de Luxembourg se visite sur site ou virtuellement sur www.villavauban.lu et notamment son exposition . Musée d'histoire naturelle

L'exposition spéciale Geckeg Vullen, prolongée jusqu'au 23 août, est le point central du week-end.

(pj avec Vesna Andonovic, Daniel Conrad, Marc Thill)

