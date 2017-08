Par Thomas Berthol



Nancy. Le Festival international du film de Nancy vient de lancer sa 23e édition. Cet événement a pour but d'abolir les frontières et les préjugés. C'est pourquoi, la programmation se veut plurielle et ouverte sur le monde.

Pour Toni Glamcevski, délégué général du festival, le projet ambitionne de «renforcer au niveau régional notre statut de défenseur, de promoteur du film et de l'éducation à l'image à tous les niveaux».



Court-métrage luxembourgeois



La Grande Région, mais aussi l'Allemagne et l'Amérique du Sud avec chacune leur propre sélection sont cette année à l'honneur. Une vidéo-conférence, entre la Lorraine, la Colombie, le Chili et le Mexique abordera le cinéma et les problèmes sociétaux en Amérique latine.

Le Luxembourg est aussi présent avec les réalisateurs Pascal Piron et Karolina Markiewicz qui présentent leur court-métrage «De Rerum Natura» dans la nouvelle catégorie «Sélection Labo»: un homme et une femme font le point sur leur existence. Ce film sera projeté aujourd'hui à 18.45 heures à Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel de Nancy. La première collaboration entre les deux réalisateurs remonte à 2013 pour l'exposition «Everybody Should Have the Right to Die in an Expensive Car».



«Éducation à l'image»



Demain, la sélection mettra l'accent sur le populisme en Europe et dans le monde et les conséquences sur les libertés individuelles. «Homo politicus» met en exergue les tensions politiques entre nationalistes et mouvements de gauche en Pologne, tandis que le film serbe «Bon voyage» raconte la difficile rencontre du prêtre Mihailo et de l'imam Hamdia.



L'invité d'honneur de cette 23e édition est le réalisateur Marcel Ophüls, célèbre par «Le chagrin et la pitié», sa chronique sur Clermont-Ferrand pendant l'Occupation. Il sera présent ce samedi lors de la projection de «The Memory of Justice» à 15.30 heures. Jusqu'au 5 septembre, les curieux pourront voir l'exposition-vidéo «Les 4 éléments» de l'anthropologue et photographe Henrike von Dewitz, présentée à la galerie 9.

Festival international du film de Nancy jusqu'au 3 septembre. Toutes les infos sur le programme et sur les animations: fifnl.com