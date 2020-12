La collection du Musée d'Art moderne fête ses 25 ans.

Culture 2 9 min.

Un condensé d’histoire de l’art au Mudam

Thierry HICK La collection du Musée d'Art moderne fête ses 25 ans.

Le Musée d’Art moderne de Luxembourg fête actuellement un double anniversaire. Comme le suggère le titre de la nouvelle exposition «Les 25 ans de la Collection Mudam», le musée célèbre un quart de siècle d’acquisition d’œuvres mais aussi les quinze ans de sa présence sur la scène culturelle du pays.



Edi Hila: «The Blue House» (2000, acquisition en 2019). Photo: Gerry Huberty

Les débuts de la collection du Mudam remontent à une époque où le musée d’art moderne n’existait pas encore. C’est durant la phase de préfiguration, que la directrice de l’époque Marie-Claude Beaud commença à constituer un fond maison d’œuvres d’art. Un long travail de prospection et d’acquisition poursuivi ensuite par Enrico Lunghi et aujourdhui par Suzanne Cotter (lire l’interview ci-contre).

Désormais l’inventaire de la collection compte pas moins de 700 inscriptions. 455 artistes, toutes nationalités et générations confondues, ont l’une ou l’autre œuvre inscrite à ce patrimoine, qui du haut de ses 25 ans, illustre à lui seul de nombreux courants de l’art contemporain et est de ce fait un condensé d’histoire de l’art des années 1960 à nos jours.

Chiffres-clé nombre d’œuvres: 700

nombre d’artistes: 455 (hommes: 74 %, femmes: 26 %)

nationalités des artistes (dix premières): française: 18,02 %, américaine: 12,09 %, allemande: 10,11 %, britannique: 7,69 %, luxembourgeoise: 6,37 %, belge: 4,62 %, suisse: 4,18 %, portugaise: 3,3 %, japonaise: 2,2 %, italienne: 2,2 %

prêts annuels d’œuvres: 25 (estimation); parmi les pièces les plus souvent prêtées figure «Afterwords» (2000) de Hussein Chalayan, qui sera présentée en 2021 pour la première fois au Mudam en 2011;

en 2020, la collection du Mudam s’est enrichie de créations d'Etel Adnan, de Jutta Koether et de Jean-Marie Biwer. (Source: Mudam)

Aujourd’hui plus que jamais, le musée du Kirchberg – après l’exposition inaugurale «Eldorado» en 2006, largement constituée d’œuvres de la collection qui suscita l’incompréhension du public et le désarroi après le démontage de «La Chapelle» de Wim Delvoye en 2018 – veut poursuivre l’ouverture de sa collection au grand public. Ces efforts sont récurrents depuis de nombreuses saisons, et en cette fin d’année, un peu particulière, une nouvelles exposition – sobrement intitulée «Les 25 ans de la Collection Mudam» – renforce cette volonté de dialogue et de rencontre avec le visiteur.

Tony Cragg: «Dining Motions» (1982, acquisition en 1997). Photo: Gerry Huberty

Les artistes utilisent des matériaux, des médiums et des vocabulaires différents. Malgré cela, l’ensemble reste cohérent. Marie-Noëlle Farcy, commissaireet responsable des dépôts

«En fait, ce que nous présentons aujourd’hui n’est qu’un début. Cette nouvelle exposition va se poursuivre jusqu’en avril 2021, l’accrochage va évoluer au fil des semaines. En mai 2021, par exemple de nouvelles œuvres vont être exposées. Alors que pour l’instant, seules les deux galeries du sous-sol sont utilisées, le foyer sera lui-aussi peu à peu mis à contribution», explique Marie-Noëlle Farcy, responsable des dépôts au Mudam, qui est avec Lisa Baldelli aussi commissaire de l’exposition «Les 25 ans de la Collection Mudam».

Franz Erhard Walther: «58 Werkzeichnungen» (1963-1972, acquisition en 2008). Photo: Gerry Huberty

A titre d’exemple de l’évolution future de l’exposition, signalons la rencontre, dès ce samedi au foyer du sous-sol, de la Collection Mudam avec la Collection Pinault autour du dialogue entre une installation au sol de Cabrita (Mudam) et une sculpture suspendue de Cerith Wyn Evans (Pinault).

Les deux grandes galeries Est et Oust accueillent donc actuellement une quarantaine de créations de la collection du Mudam. «Il ne s’agit pas d’une présentation chronologique», prévient Marie-Noëlle Farcy, «mais bien d’un arrangement guidées autour de sept notions clef». ¨

Suzanne Cotter, directrice du Mudam Photo: Lex Kleren

Trois questions à... Suzanne Cotter, la directrice du Mudam, poursuit un travail entamé de très longue date – avant même avant l’ouverture officielle du Musée Grand-Duc Jean: la constitution d’une propre collection maison et la présentation au public des pièces de ce trésor maison. Quel est le rôle d’une telle collection? Pour un musée, posséder sa propre collection d’art, est-ce d’abord une question de prestige ou plutôt une nécessité absolue? Une collection est une nécessité absolue, dans le sens qu’elle définit un musée en tant que tel, sinon on serait un centre d’art. Le but d’une telle collection d’art est aussi d’être accessible au public, la question de savoir qui en est propriétaire n’est finalement qu’un détail. Notre collection est la clef de voûte du musée sur laquelle repose une grande partie de la programmation, entres autres nos expositions temporaires. Elle est aussi le témoin du dynamisme d’un musée. Quant à la question de prestige, je préférerai parler de réputation, comme un moteur pour continuer de développer la collection et d’accueillir des artistes représentatifs. Une collection doit se distinguer par son originalité et sa singularité. Votre prédécesseur Enrico Lunghi s’est régulièrement plaint du manque de budget pour de nouvelles acquisitions. La situation s’est-elle améliorée? De quel montant montant disposez-vous pour acquérir de nouvelles pièces? Est-ce suffisant? Aujourd’hui nous disposons d’un budget annuel de 620.000 euros réservé pour les acquisitions. Ce n’est pas une mauvaise somme. J’ai été en contact récemment avec un collègue belge avec lequel on a échangé sur nos budgets d’acquisitions respectifs, et je dois dire qu’au Luxembourg on est quand même privilégié, même si on reste en dessous des budgets des grandes institutions des grandes capitales. Ce montant a été fixé au tout début du musée. Il est vrai qu’il y a vingt ans, l’équivalent en francs luxembourgeois de l’époque représentait plus que la somme actuelle, puisque le marché de l’art a fortement évolué. Il est tout aussi vrai qu’à une certaine époque le budget global alloué par l’Etat ne suffisait pas toujours à payer l’ensemble des coûts fixes et frais d’entretien . D’où le recours au budget alloué aux acquisitions pour entretenir le bâtiment. Aujourd’hui, je peux me réjouir que la ministre de la Culture, Sam Tanson, nous a garanti une augmentation du budget annuel. Ce qui va nous permettre de consolider notre politique d’acquisition. La collection Mudam a aujourd’hui 25 ans. Constituer et gérer une telle collection ne se limite pas à faire son shopping sur le marché de l’art. Quel regard portez-vous sur son histoire mais aussi sur son avenir? En effet, accumuler des œuvres sans les mettre en perspective n’est pas une fin en soi. Comprendre le passé permet de construire le présent et le futur. Après 25 ans, je peux dire que le musée possède désormais de belles, emblématiques et singulières pièces d’artistes qui pour nous résonnent et sont importantes. Aujourd’hui est aussi venu le moment d’ajouter un peu de liant à l’ensemble, pour voir ce qu’il est possible de réaliser autour de ces œuvres et de voir quelles nouvelles voies peuvent être empruntées. L’exposition que nous présentons actuellement est aussi une tentative – ce n’est pas la première – pour comprendre les récits qui peuvent se dégager de la collection. Plus que jamais, les pièces doivent pouvoir raconter des histoires. C’est sur ce point que j’aimerais consacrer nos efforts à l’avenir. Je crois que dans le passé cette question n’a peut être pas assez été soulignée. Après de longues années de questionnements autour de la forme et du vocabulaire, l’art contemporain aujourd’hui, sans négliger ces considérations, met de plus en plus en avant ces divers récits qui parlent du monde dans lequel il a été fait. Notre collection doit suivre ce mouvement. Interview: Thierry Hick

Une complémentarité nouvelle, plusieurs niveaux de lecture

Les leitmotivs retenus sont: «Constructions abstraites», «Détourner l’ordinaire», «Gestes et écritures», «Histoires», «L’Epure des formes», «L’Espace au corps» et les «Règles du jeu». A chaque chapitre son lot d’œuvres distinctes qui, malgré leurs différences d’approches affichent une complémentarité nouvelle et souvent inattendue, affirment les deux commissaires de l’exposition.

2 Deux oeuvres emblématiques de la collection: «Many Spoken Words» de Su-mei Tse et «La Chapelle» de Wim Delvoye, démontée en 2018. Photos: Andres Lejona, Christian Aschmann

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Deux oeuvres emblématiques de la collection: «Many Spoken Words» de Su-mei Tse et «La Chapelle» de Wim Delvoye, démontée en 2018. Photos: Andres Lejona, Christian Aschmann Deux oeuvres emblématiques de la collection: «Many Spoken Words» de Su-mei Tse et «La Chapelle» de Wim Delvoye, démontée en 2018. Photos: Andres Lejona, Christian Aschmann

«Ces idées ou notions clef que nous avons retenues ont toutes traversé tant l’art moderne que l’art contemporain. Elles proposent chacunes plusieurs niveaux de lecture. C’est pour cette raison que nous avons choisi la solution du regroupement thématique dans l’agencement des œuvres», précise Marie-Noëlle Farcy, qui gère la collection depuis des années.

Le parcours et la muséographie des deux salles d’exposition, conçus en collaboration avec le Polaris Architects, s’articulent autour de modules aux formes et dimensions variables et adaptées aux œuvres qu’ils abritent. «Cela crée des formes sculpturales et une dynamique nouvelle, toujours dans le but de souligner les résonances entre les pièces de la collection», souligne Marie-Noëlle Farcy. «Les artistes utilisent des matériaux, des médiums et des vocabulaires différents. Malgré les différences, l’ensemble est tout à fait cohérent.»

L'exposition présente une quarantaine de pièces. Photo: Gerry Huberty

Un minimalisme assumé

La galerie Est accueille, souvent avec un minimalisme assumé, différentes œuvres autour de constructions abstraites et de questions d’architecture, d’environnement, d’urbanité... L’installation «Der Untermieter» de Simone Decker date de 1996, elle fut présentée à l’époque à la Galerie Beaumont de Luxembourg. Les questionnements soulevés par l’artiste n’ont pas pris un seule ride, souligne la commissaire, pour qui cette pièces permet de replacer une collection encore jeune dans un nouveau contexte historique.

Simone Decker: «Der Untermieter» (1996, acquisition en 1996). Photo: Gerry Huberty

La section consacrée à la représentation du corps dans l’espace est marquée entres autres par une série d’autoportaits vidéo de Mina Abramovic, qui malgré l’absence de casque d’écoute pour cause de pandémie, devient une expérience tant physique que psychique d’une artiste engagée. A la retenue, à l'économie des moyens de cette première salle vient s’opposer le foisonnement d’idées de la galerie Ouest. Ici, l’espace est plus chargé, moins aéré du fait de l’importance en volume et en taille de certaines créations. A l’image du panneau surdimensionné Dining Motions» de Tony Cragg.

En montant l’exposition, les deux commissaires ont pioché dans le vaste catalogue de la collection pour sélectionner des œuvres et en rejeter d’autres. «Rapprocher certaines pièces a créé de nouvelles associations, mais aussi quelques bonnes surprises», glisse Lisa Baldelli.

Exposition «Les 25 ans de la Collection Mudam» jusqu’au 3 avril 2022. Infos sur la collections et ses artistes: www.mudam.lu





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.