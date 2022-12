Une vingtaine de prix pour le cinéma luxembourgeois, Esch-sur-Alzette en fête tout au long de l'année, mais aussi la remise des premiers Lëtzebuerger Musekspräisser, retour sur dix moments culturels forts de 2022.

Rétrospective

Un cinéma triomphant et des festivals pleins à craquer

Laura BANNIER Une vingtaine de prix pour le cinéma luxembourgeois, Esch-sur-Alzette en fête tout au long de l'année, mais aussi la remise des premiers Lëtzebuerger Musekspräisser, retour sur dix moments culturels forts de 2022.

À quelques heures de la fin de l'année, la coutume de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur est bien ancrée. Pour le monde de la culture luxembourgeoise, ce regard lancé sera assurément teinté de doré, après douze mois fastes en réussites, prix et récompenses en tout genre, malgré certaines ombres étant venues noircir le tableau. Attachez vos ceintures, on remonte le temps pour revenir sur dix moments marquants de l'actualité culturelle en 2022.

Esch 2022 éblouit l'Europe

S'il y a bien une ville luxembourgeoise qui a mis la culture à l'honneur tout au long de l'année 2022, c'est évidemment Esch-sur-Alzette. Pendant dix mois, concerts, projets culturels et expositions ont rythmé la vie des habitants et des visiteurs de la métropole du Fer, nommée capitale européenne de la culture.

Ce que Esch prévoit pour l'après-année culturelle Esch 2022 touche à sa fin. L'échevin de la culture Pim Knaff explique comment la commune du sud souhaite aborder la période qui suit l'année culturelle.

Depuis la fin du mois de février et jusqu'au 22 décembre, plus de 2.000 projets, dont 160 ont été mené sous le label «capitale européenne de la culture», se sont tenus dans la deuxième ville du Grand-Duché, mais également dans dix communes du sud du pays, et huit communes françaises. Au total, ce sont ainsi 119.000 visiteurs qui se sont rendus à Esch-sur-Alzette pour en profiter tout au long de l'année, selon Georges Mischo, bourgmestre de la ville.

Parmi les événements ayant marqué les esprits, on retiendra l'impressionnante soirée de lancement, les Francofolies et leurs 15.000 spectateurs, mais également les Nuits de la Culture, qui ont séduit pas moins de 60.000 curieux à l'occasion de cinq soirées. Un succès, donc, qui n'empêche pas les élus locaux de déjà penser à l'après.

Vicky Krieps honorée à Cannes et dans le monde

Au cinéma, ce n'est pas une ville, mais une personne qui a crevé l'écran. Il s'agit de Vicky Krieps, qui a été couronnée de multiples prix pour son rôle de «Sissi» dans le film «Corsage». Ce long-métrage de la réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer, coproduit par la société de production luxembourgeoise Samsa Film, a permis à l'actrice de remporter le prix de la meilleure actrice dans la sélection «Un certain regard» du Festival de Cannes.

Alors qu'au début de l'année, Vicky Krieps avait raté le César de la meilleure interprétation féminine pour son rôle de Clarisse dans le film «Serre-moi fort» (2021) de Mathieu Amalric, les récompenses n'ont ensuite cessé de pleuvoir pour «Sissi». Élue meilleure actrice lors du festival du film de Sarajevo en août, l'actrice luxembourgeoise a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine lors des Prix du cinéma européen début décembre. À noter que «Corsage» a aussi convaincu le jury du BFI London Film Festival en octobre, où le long-métrage a remporté le prix le plus important, celui du «meilleur film».

Une année riche, pour Vicky Krieps, qui travaille parallèlement à d'autres projets. En septembre, la Luxembourgeoise a débuté le tournage de «Hot Milk», la première réalisation de Rebecca Lenkiewicz, dans lequel elle tient l'un des rôles principaux. En 2023, c'est à nouveau dans une coproduction luxembourgeoise, cette fois-ci d'Amour Fou, que l'actrice incarnera le personnage principal. Vicky Krieps sera Ingeborg Bachmann dans «Bachmann & Frisch» de Margarethe von Trotta.

Dieschburg poursuivi dans une affaire de plagiat

Pour le peintre luxembourgeois Jeff Dieschburg, 2022 n'a pas été synonyme d'une aussi bonne publicité. L'artiste a été impliqué dans une affaire de plagiat particulièrement médiatisée, de laquelle il est ressorti acquitté en première instance, début décembre.

La plainte à l'origine de cette affaire, elle, remonte au mois de juillet. À son origine, on retrouve la photographe américaine Jingna Zhang. Cette dernière avait d'abord reproché à Dieschburg, via Instagram, d'avoir copié sa peinture à l'huile «Turandot» à partir d'une photo. Une accusation qui n'a pas manqué de faire des vagues, d'autant plus que l'étudiant en art de 24 ans avait remporté le prix d'encouragement de la 11e biennale d'art de Strassen pour son œuvre.

Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cependant rejeté la plainte de l'artiste américaine, estimant que la demande était recevable mais non fondée. Les juges ont estimé que la photo de Jingna Zhang ne remplissait pas les critères d'une œuvre d'art protégée par le droit d'auteur selon le droit luxembourgeois et européen, condamnant la photographe aux frais de procédure. L'avocat de l'artiste avait déclaré que sa cliente entendait faire appel. Affaire à suivre en 2023?



Les cours de musique deviennent gratuits

Du côté des écoles de musique, la rentrée de septembre a été marquée par une petite révolution: celle de la gratuité des cours, dans le but de rendre ces derniers plus équitables. Cette mesure, qui s'applique pour les élèves de moins de 18 ans, a été rendue possible par un projet de loi.

«Nous n'avons jamais connu une telle hausse d'inscriptions» A partir de cette rentrée, plus besoin de payer des frais pour s'inscrire dans une école de musique. La gratuité des cours y a fait augmenter le nombre d'inscrits.

Lors du vote du texte à la Chambre des députés, le rapporteur du projet de loi, Claude Lamberty (DP), avait estimé que 12.000 des 18.000 élèves alors inscrits en école de musique pourraient profiter de cette gratuité. En réalité, ce sont davantage de jeunes passionnés et curieux qui ont eu la chance de suivre des cours de chant et de pratique musicale gratuitement à partir de septembre, écoles et autres conservatoires ayant constaté une hausse des inscriptions.

La saison 2 de «Capitani» séduit le monde entier

Après le succès retentissant de la première, la seconde saison de «Capitani» a poursuivi sur cette lancée. La série policière luxembourgeoise de Thierry Faber et Christophe Wagner a également séduit les spectateurs d'Europe et du monde lors de son lancement sur Netflix, en juillet dernier.

Plongée dans les bas-fonds de Luxembourg-Ville Dans la deuxième saison de la série au succès international, l'inspecteur Luc Capitani est de retour au coeur d'une enquête à Luxembourg-Ville, s'infiltrant cette fois dans le milieu de la nuit.

Les enquêtes de Luc Capitani (Luc Schiltz) et d'Elsa Ley (Sophie Mousel) ont passionné les abonnés du géant du streaming, la saison se classant en quelques jours dans le top 10 des séries les plus visionnées dans plus d'une vingtaine de pays. «Capitani» a particulièrement plu aux sériephiles d'Amérique latine et d'Europe, mais c'est évidemment au Luxembourg qu'elle a été la plus regardée.

Au Grand-Duché, le nombre de spectateurs de la série a même augmenté de 42% par rapport à la première saison, selon un sondage Ilres commandé par la production. 232.000 résidents luxembourgeois auraient ainsi suivi les douze nouveaux épisodes, soit 44% des plus de seize ans habitant dans le pays.

Les festivals de musique font leur retour (et font le plein!)

Ils avaient manqué à plus d'un fan de musique live. Après deux années marquées par les annulations liées à la pandémie, les festivals musicaux ont enfin pu reprendre leurs quartiers aux quatre coins du pays, pour le plus grand bonheur des festivaliers occasionnels ou habitués. Et, alors qu'elles étaient craintes par les organisateurs de ces événements, les piqûres ne sont pas venues gâcher la fête.

Du Luxembourg Open Air à Siren's Call en passant par l'Open Air Belval qui, en programmant Imagine Dragons, a signé le plus gros concert de l'histoire de la Rockhal avec 11.000 spectateurs, les festivals ont donc attiré du monde. En août, c'est à la 25e édition de l'e-Lake Festival d'Echternach que se sont rassemblés le plus grand nombre de visiteurs: 22.000 pour être exact.

La «vraie» première édition des Francofolies d'Esch-sur-Alzette a pour sa part rassemblé 15.000 spectateurs, de quoi pousser le directeur de l'événement, Loïc Clairet, à voir très grand en 2023. Avec DJ Snake, Orelsan et Angèle, la fête promet d'être folle au parc du Gaalgebierg du 8 au 11 juin.

Le patrimoine davantage protégé par une nouvelle loi

Un autre texte législatif a particulièrement marqué le domaine culturel en 2022: il s'agit de la loi sur la protection du patrimoine culturel. Avec cette dernière, ce ne sont pas seulement les monuments qui doivent être mieux protégés, mais ce sont également les biens culturels archéologiques, immatériels et mobiliers.

La nouvelle loi sur les monuments historiques adoptée Bien qu'il y ait eu un large consensus, les députés ont eu des avis très divergents sur la loi sur la protection du patrimoine.

Grâce à des critères spécifiques comme l'authenticité, le genre, l'époque de création, le lieu de mémoire, l'histoire sociale ou culturelle, de nombreux bâtiments ont pu être proposés à la protection nationale, à l'instar du château de Mertert. Au-delà de conserver le patrimoine national, le texte législatif vise à mieux le valoriser.

L'un des points centraux du projet de loi comprenait notamment la modernisation des règles existantes, afin qu'elles soient plus cohérentes et plus transparentes, offrant ainsi une meilleure place au patrimoine culturel. Par ailleurs, l'établissement de listes d'inventaire détaillées est prévue, un projet qui prendra toutefois encore quelques années.

Les coproductions luxembourgeoises raflent une vingtaine de prix

Cette année, Vicky Krieps n'a pas été la seule à briller à l'écran. Le cinéma luxembourgeois a traversé l'année en remportant une vingtaine de prix et de récompenses, faisant de 2022 une année record pour le secteur.

«Le monde entier veut venir travailler avec nous» Riche en récompenses pour le cinéma luxembourgeois, 2022 a aussi apporté son lot de défis au secteur audiovisuel. Guy Daleiden, directeur du Film Fund, revient sur cette année bien remplie.

Outre «Corsage» à Cannes, Londres et Sarajevo, «Le Petit Nicolas» a brillé à Annecy, tandis que «Les Rois du monde» a été couronné à Saint-Sébastien, et Zurich. Une reconnaissance particulièrement saluée par Guy Daleiden, directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. «Je constate une véritable qualité de travail, le monde entier veut venir travailler avec nous sur la base de nos bons résultats», avait confié l'intéressé à Virgule.lu lors d'une interview.

De quoi laisser présager une poursuite de cette pluie de récompenses en 2023? Pas si vite, tempère le directeur du Film Fund. Si 2021 et 2022 ont été particulièrement réussies pour le cinéma luxembourgeois, «ce succès ne laisse pas présager un succès dans les années à venir». Quoi qu'il en soit, un petit bout du Luxembourg sera présent à la prochaine cérémonie des Oscars avec «Icare», et «Corsage».

Berthe Lutgen remporte le premier prix des arts visuels

Considérée par Sam Tanson, ministre de la Culture, comme une «source d'inspiration et d'orientation pour toute une génération d'artistes et de citoyens», Berthe Lutgen a été particulièrement saluée pour son art en 2022. L'artiste luxembourgeoise a été désignée comme lauréate du Lëtzebuerger Konschtpräis dans le domaine des arts visuels.

Née en 1935 à Esch-sur-Alzette, l'artiste a commencé la peinture dès son enfance. Élève à l'Académie des arts de Munich, avant de fréquenter celle de Düsseldorf, Berthe Lutgen est rapidement devenue une activiste politique engagée dans la lutte féministe.

Berthe Lutgen dans son atelier. Photo: Guy Jallay

Remis le 11 novembre dans le cadre de la Luxembourg Art Week, ce premier Konschtpräis vise ainsi à reconnaître chez Berthe Lutgen son habilité à conjuguer excellence artistique et combat citoyen. Une belle récompense pour celle pour qui l'art a toujours été lié à son engagement féminisme, pour lutter à sa manière contre les violences faites aux femmes.

Le Luxembourg crée son propre prix musical

À l'image du Lëtzebuerger Konschtpräis, le Lëtzebuerger Musekspräisser a également été décerné pour la première fois cette année. Six récompenses ont ainsi été remises à la Rockhal lors d'une cérémonie ouverte au public, le mercredi 21 décembre.

Voici les gagnants des «Lëtzebuerger Musekspräisser» Mercredi soir, un prix national de la musique et cinq autres prix dans différentes catégories ont été décernés à la Rockhal.

Parmi ces différents prix, le «National Musekspräis» est de loin le plus important, visant à récompenser la carrière, l'œuvre et l'engagement pour la musique luxembourgeoise d'un artiste. Accompagné d'une dotation de 10.000 euros, ce prix national a été attribué au musicien, compositeur et chef d'orchestre Pierre Cao par Sam Tanson.

Dans les cinq autres catégories, les prix visaient à récompenser une production exceptionnelle réalisée au cours des trois dernières années. Le jeune musicien MAZ s'est ainsi imposé dans la catégorie «Op der Bün», tandis que le prix «Hannert der Bün» a été décerné à la manager musicale Stéphanie Baustert. Le big band OPUS78 a été récompensé dans la catégorie «Fräizäitmusek», le violoncelliste Benjamin Kruithof est sorti vainqueur de la catégorie «Nowuesstalent», et BEAST a été récompensé par le «Musekvermëttlung».

