Avec lui, le terroir primait sur les crises à l'autre bout du monde: pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut, star du JT, décédé mercredi à l'âge de 71 ans, a fait du 13h de TF1 la vitrine de la province.

Présentateur star

Un cancer emporte Jean-Pierre Pernaut

(AFP) - «Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon» mercredi après-midi, a-t-elle déclaré, quelques minutes avant que TF1 ne confirme la disparition du journaliste.

Pendant 33 ans, Jean-Pierre Pernaut s'était imposé comme le roi de l'info de la mi-journée en France, avec une formule axée sur la proximité, souvent critiquée mais toujours très populaire. Il s'était retiré du JT, le 18 décembre 2020, alors qu'il était au plus haut de ses audiences et de sa popularité.

«C'est avec une immense douleur que nous avons appris la disparition de Jean-Pierre Pernaut», écrit TF1 dans son communiqué. Le PDG de la chaîne, «Gilles Pélisson, Thierry Thuillier (Directeur Général Adjoint Information, ndlr ), les rédactions de TF1, de LCI et toutes les équipes du Groupe TF1 partagent la peine et le chagrin de sa famille et de ses proches», poursuit TF1.

Et d'ajouter: «la télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille». Comme le JPP du football, celui de la télé fut immensément populaire. Cinq millions de téléspectateurs étaient ponctuels pour sa grand-messe de la mi-journée.

La télé n'a jamais été un objectif pour moi» Jean-Pierre Pernaut

Sourcils broussailleux, lunettes et voix grave, Jean-Pierre Pernaut c'était avant tout une recette faite de «proximité», selon ses mots. Rencontré il y a quelques années par l'AFP, il se targuait d'avoir été le premier présentateur télé à créer un réseau de correspondants en région. Pour «avoir un journal moins parisien», «moins institutionnel» et «aller voir les gens chez eux».

Arrivé à la tête du JT en 1988, après 13 ans à TF1, il impose son style, avec ses sujets et ses magazines, ceux de la France des traditions, des artisans, des cafés et du patrimoine. Quarante minutes de journal, du lundi au vendredi, sans prompteur. Il ne quittera le JT de 13h qu'en 2020, devant plus de huit millions de spectateurs pour sa dernière. «La télé n'a jamais été un objectif pour moi», assurait-il, heureux «d'être au charbon tous les jours».

«20 ans d'avance»

Dans son bureau au deuxième étage de la chaîne, décoré d'une photo de Johnny, d'une figurine de Titeuf et d'une carte de France, le Picard se félicitait d'avoir eu dès le départ «vingt ans d'avance sur les autres». «Il y a 20 ans, j'étais le seul à parler des tempêtes. Pour les autres, c'était vulgaire. Aujourd'hui, quand il tombe deux centimètres de neige quelque part, c'est quatre sujets au 20H de France 2».

Chaque matin, plutôt que de scruter les chaînes d'info en continu, il dévorait les unes de la presse régionale pour «voir quel est l'air du temps».

Les critiques ne l'épargnaient pas. Le sémiologue François Jost lisait dans ce journal un «certain populisme» : «On voit Pernaut comme quelqu'un de tourné vers la tradition, la province. Mais il promeut toujours, dans son discours, les intérêts du contribuable, du petit contre le grand, du provincial contre Paris».

Mais son succès était son armure, même si les audiences se tassèrent vers la fin. Quand il succède à Yves Mourousi, alors patron du 13H, en 1988, TF1 ne réunit que 2,5 millions de téléspectateurs, derrière Antenne 2. Il en rassembla donc le double chaque jour, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40% et un écart considérable sur la concurrence.

Ce qui explique que la France retint son souffle en apprenant ses soucis de santé, comme les cancers, de la prostate et du poumon, qu'il rendit publics.

