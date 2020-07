Pour l'événement «Capitale européenne de la Culture», le temps presse. Les trois coups seront donnés dans un peu plus d'un an et demi, et Nancy Braun, la directrice générale a donné mardi un aperçu des préparatifs et précisé les différentes enveloppes budgétaires.

Culture 3 min.

Un budget global de 56,6 millions pour «Esch 2022»

Pour l'événement «Capitale européenne de la Culture», le temps presse. Les trois coups seront donnés dans un peu plus d'un an et demi, et Nancy Braun, la directrice générale a donné mardi un aperçu des préparatifs et précisé les différentes enveloppes budgétaires.

(JFC, avec Nicolas Anen) - La date est depuis longtemps cerclée de rouge dans l'agenda de Nancy Braun. Le 22 février 2022, soit dans un peu plus d'un an et demi, aura lieu la cérémonie d'ouverture de «Esch 2022, Capitale européenne de la Culture». Ce, alors que les artistes et les institutions qui ont soumis des projets attendent toujours un engagement définitif. C'est dans ce contexte que la directrice générale de l'organisation a donné mardi à Differdange un aperçu de l'état actuel des préparatifs.

Nancy Braun a révélé que «sur les 606 projets qui ont été soumis, entre 110 à 115 devraient être retenus in fine». Une enveloppe de 20 millions d'euros environ serait disponible pour financer partiellement ces projets. Actuellement, l'objectif consiste à «répartir cette somme équitablement». En tout, un budget de 34,5 millions d'euros doit être investi dans le programme, en plus de dix autres millions destinés à la communication.

Un protocole de 13 recommandations

En dépit de la crise sanitaire et de ses retombées économiques désastreuses, le gouvernement entend maintenir sa participation financière à hauteur de 40 millions d'euros. A ce montant s'ajouteront 10,1 millions de la Ville d'Esch-sur-Alzette et 1,5 million de la Commission européenne, alors que l'organisation table sur une somme de cinq millions venant de sponsors. Soit un budget total de 56,6 millions d'euros.

En pleine pandémie de coronavirus, «Esch 2022» se concentre sur un protocole de 13 recommandations émises en mai dernier par la Commission européenne, révèle Nancy Braun. Des mesures qui prévoient l'élaboration d'un «plan B», au cas où la pandémie devait s'intensifier d'ici à 2022. Une autre recommandation est de signer d'ici l'automne les conventions avec les promoteurs des projets, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes. Car ces derniers ignorent le plus souvent à quelles subventions ils peuvent s'attendre.

«Esch 2022», une opportunité pour le tourisme Les premiers projets de l'événement «Capitale européenne de la Culture» revêtent un caractère non seulement culturel, mais aussi touristique et économique. Car l'événement doit aussi servir de tremplin pour attirer les visiteurs dans les Terres Rouges.

Par ailleurs, la directrice générale affirme que si la Métropole du Fer constituera l'épicentre des manifestations culturelles, les projecteurs seront aussi braqués sur une dizaine d'autres communes alternativement, chacune durant un mois. Cette alternance permettra d'éviter la concomitance, et donc, la concurrence de deux événements majeurs dans deux localités voisines.

Précision sémantique enfin, Nancy Braun souligne qu'elle ne parle pas d'une «année culturelle», mais de «Capitale européenne de la culture». Car pour elle, «le terme de l'année 2022 ne représentera pas une fin en soi». La «Capitale européenne de la culture» ne consiste en effet pas uniquement en une série de manifestations, mais doit idéalement «contribuer à façonner l'avenir de toute la région.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.