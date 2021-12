En cette saison des chocolats chauds, des plaids et des congés pour les plus chanceux, la rédaction du wort.lu/fr s’est penchée sur une sélection Netflix sans prétention.

Tour d’horizon sur Netflix fin 2021

Megane KAMBALA En cette saison des chocolats chauds, des plaids et des congés pour les plus chanceux, la rédaction du wort.lu/fr s’est penchée sur une sélection Netflix sans prétention.

Pas encore complètement vacciné ou pas vraiment décidé à aller au cinéma ? Qu'à cela ne tienne, voici une liste de choses à voir sur Netflix. Au menu: les dernières sorties attendues (pas pour tout le monde, certes, mais tout de même), les immanquables de l'année 2021 (non, nous n'avons pas tout mis), et enfin des documentaires pas ronflants.

Les dernières sorties

«The Witcher» – Saison 2

La suite des aventures du sorceleur chasseur de monstres Geralt de Riv sur un continent de plus en plus hostile.

«Cobra Kai» – Saison 4

De la castagne en vue pour les protagonistes du premier «Karaté Kid», avec en prime le retour d’un vilain emblématique de «Karaté Kid 3».

Les immanquables de l’année 2021

«Maid» - Une saison

Une des révélations de l’année en termes de mini-série. Inspirée d’un best-seller, l'histoire dévoile les tribulations d’une jeune femme de ménage qui cherche à s’élever socialement tout en élevant sa fille et en se défaisant d'un conjoint toxique, d'une mère perturbée et d'un père démissionnaire.

«3 mètres au-dessus du ciel» - Deux saisons

Parce que l’entièreté du décor est digne d’une carte postale et que les confinements nous ont donné envie de vacances plus que jamais. Adaptation d’une trilogie à succès de romans d’amour italiens qui a le mérite de rendre les personnages secondaires tout aussi intéressants que les deux tourtereaux principaux.

«Lupin» - Parties 1 et 2

Adaptation moderne réussie des aventures d’Arsène Lupin, avec Omar Sy.

«Le jeu de la dame» - Une saison

Mini-série à succès suivant l’ascension du personnage de fiction Elisabeth Harmon, dont le but est de devenir la meilleure joueuse d’échecs du monde, sur fond de problèmes personnels et de dépendance aux drogues et à l’alcool.

«Squid Game» - Une saison

Dans la même veine que «Battle Royale» ou «Alice in Borderland», la série coréenne relate la compétition entre 456 personnes qui participent à une session de jeux d’enfants à l’issue mortelle pour les perdants. Le but? Empocher 32 millions d’euros pour le vainqueur.

Les documentaires à voir

«Les rois de l’arnaque»

Sorti en novembre 2021 sur Netflix, ce documentaire raconte l’histoire hallucinante mais totalement vraie d’une bande d’escrocs français devenus milliardaires grâce à la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Une vraie gifle.

«Take your pills»

Documentaire consacré aux dérives des pilules créées pour atténuer les troubles de l’attention, mais dont le détournement permettrait de booster la concentration et de rendre plus productif et donc compétitif…

«Le monde qui nous habite» - Une saison

Documentaire en plusieurs épisodes qu’on pourrait apparenter à une sorte de version plus adulte de «Il était une fois… la vie».

«Survivre à la mort» - Une saison

Série documentaire agrémentée de plusieurs témoignages et d’études sur l’état de mort imminente abordant les éternelles questions des phénomènes dits paranormaux ou de réincarnation. Pour les curieux ou peut-être pour ceux qui n’ont pas assez levé les yeux au ciel pendant leur dîner de famille du réveillon de Noël.

«Dans le sillage des pirates» - Une saison

Sur les traces des pirates des Caraïbes qui ont marqué l’histoire du monde.

«Le temps des samouraïs: les origines sanglantes du Japon» - Une saison

Immersion dans le Japon du 16e siècle.





