Le 10 janvier 1929 était publiée la première aventure de Tintin et à cette date, on célèbre la «Journée mondiale Tintin». A 91 ans, le héros d'Hergé continue à fasciner, génération après génération.

Tintin, nonagénaire et pas une ride

Le 10 janvier 1929 était publiée la première aventure de Tintin et à cette date, on célèbre la «Journée mondiale Tintin». A 91 ans, le héros d'Hergé continue à fasciner, génération après génération.

(DH) - Un an après le 90e anniversaire de la première aventure de Tintin, le reporter du journal bruxellois Le petit vingtième, c'est une nouvelle «Journée mondiale Tintin» qui est célébrée ce vendredi.

De 1929 à 1976, 23 albums complets de Tintin ont été publiés et on peut ajouter à cette liste un album inachevé (Tintin et l'Alph'Art) publié en 1986, soit trois ans après la mort du créateur et seul dessinateur de la série, Georges Rémi dit Hergé.

La célèbre houppe du reporter va refaire son apparition sur grand écran avec un deuxième film à l'initiative du duo Peter Jackson-Steven Spielberg.



Contrairement à de nombreux autres héros, Tintin n'a été repris par aucun autre dessinateur, se conformant ainsi aux volontés testamentaires d'Hergé.