Retenu parmi 19 candidatures, le projet «Faraway So Close» représentera le Luxembourg dans la Cité des Doges de mai à novembre 2021. Le jury l'a choisi pour «sa pertinence artistique et intellectuelle, sa force visuelle, et son approche sensible de l’espace», informent ce mardi le ministère de la Culture et le Mudam.

Culture 2 min.

Tina Gillen choisie pour la 59e Biennale de Venise

Jean-François COLIN Retenu parmi 19 candidatures, le projet «Faraway So Close» représentera le Luxembourg dans la Cité des Doges de mai à novembre 2021. Le jury l'a choisi pour «sa pertinence artistique et intellectuelle, sa force visuelle, et son approche sensible de l’espace», informent ce mardi le ministère de la Culture et le Mudam.

Fin du suspense. L'artiste-peintre Tina Gillen (47 ans) représentera le Luxembourg à la 59e Biennale de Venise, de mai à novembre 2021. Parmi 19 candidatures, le jury a retenu son projet «Faraway So Close» pour «sa pertinence artistique et intellectuelle, sa force visuelle, et son approche sensible de l’espace». Le ministère de la Culture et le Mudam Luxembourg, désigné comme porteur du projet, annoncent ce mardi qu'il sera déployé comme un «tableau vivant» à l’échelle du pavillon luxembourgeois dans la Cité des Doges.

Le projet artistique offre une réflexion sur les relations entre l'espace intérieur et le monde extérieur et prendra corps au sein d'un dispositif scénographique spécifique inspiré des décors de cinéma. En outre, il donnera lieu à la réalisation de nouvelles peintures et d'œuvres in situ, en dialogue avec le contexte de la Biennale.

Tina Gillen vit et travaille aujourd'hui à Bruxelles Photo: Paul Casaer

Suzanne Cotter, présidente du jury et directrice du Mudam, justifie le choix par «la pratique picturale de Tina Gillen», qui «prend en compte l'histoire de la peinture tout en la confrontant à d'autres médiums, comme la photographie et le cinéma.» La présidente ajoute que «le jury a également apprécié la manière dont le projet entre en résonance avec des problématiques qui traversent les sociétés contemporaines et la situation mondiale actuelle.»

Outre Suzanne Cotter, présidente, le jury se composait de Kevin Muhlen, directeur du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain; Anke Reitz, curatrice des Steichen Collections – CNA à Clervaux; Dirk Snauwaert, directeur du Wiels à Bruxelles; Lorenzo Benedetti, curateur au Kunstmuseum de Saint-Gall; Michelle Cotton, cheffe du département Programmation artistique et Contenu au Mudam; Christophe Gallois, curateur, responsable des expositions au Mudam.

Qui est Tina Gillen? Née en 1972, Tina Gillen est diplômée de la Hochschule für angewandte Kunst à Vienne et du HISK à Anvers. Elle a effectué des résidences à la Rijksakademie à Amsterdam et au ISCP à New York. Elle enseigne à la Royal Academy of Fine Arts à Anvers et vit et travaille aujourd'hui à Bruxelles.

Née en 1972, l'artiste qui «transpose des motifs architecturaux en peinture» a déjà présenté des expositions personnelles au Bozar à Bruxelles (2015), au Mudam Luxembourg (2012), au musée M à Louvain (2010), ainsi qu'à la Galerie Nosbaum Reding à Luxembourg. Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives, dans des institutions telles que la Royal Academy of Fine Arts à Anvers (2019), le Mudam Luxembourg (2018, 2010, 2009), le Künstlerhaus Bethanien à Berlin (2012), le MuZEE à Ostende (2010), le Wiels à Bruxelles (2009), le M HKA à Anvers (2007), Platform Garanti à Istanbul (2004).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.