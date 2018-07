Le Centre National de l'Audiovisuel de Dudelange consacre jusqu'au 31 décembre, une exposition complète à l'acteur de cinéma et de théâtre, Thierry van Werveke, sa vie, son univers, sa personnalité polyvalente. Du mercredi au dimanche, un «Thierry national» aux multiples facettes et sans tabous s'offre à vous.

Culture 25 1 5 min.

Thierry van Werveke, la vie d'un rebelle

Le Centre National de l'Audiovisuel de Dudelange consacre jusqu'au 31 décembre, une exposition complète à l'acteur de cinéma et de théâtre, Thierry van Werveke, sa vie, son univers, sa personnalité polyvalente. Du mercredi au dimanche, un «Thierry national» aux multiples facettes et sans tabous s'offre à vous.

Acteur de cinéma et de théâtre, musicien, mais aussi sans-abri, junkie et alcoolique: Thierry van Werveke était un artiste polyvalent et une personne complexe. Le Centre National de l'Audiovisuel (CNA) de Dudelange consacre une exposition complète à un «Thierry national» aux multiples facettes. Sans tabous.



L'exposition «Thierry! D'Expo» débute dans un confortable salon d'une maison de bonne famille des années soixante, comme l'était celle de ses parents à Genève. Son enfance est mise en scène avec beaucoup de détails. Une télévision émet une interview de Danielle Meneghetti - la dernière épouse de Van Werveke - les meubles sont en partie des pièces originales données par la famille. Dans un certificat de l'école privée catholique "Institut Floriment", on peut même trouver un message qui dit: "Il faut se comporter en garçon raisonnable et non en bébé».

«Les visiteurs devraient pouvoir s'imprégner de l'univers de Thierry van Werveke», souligne Yves Steichen, commissaire de l'exposition avec Paul Lesch. Le concept de cette première station est utilisé comme un leitmotiv tout au long de l'exposition: son enfance, la vie de sans-abri dans la scène punk londonienne, les premiers pas devant la caméra, et surtout l'amitié avec Andy Bausch. Mais aussi les succès en tant que musicien rock avec les groupes Nazz Nazz et Taboola Rasa ainsi que les rôles de théâtre et le mariage avec Danielle Meneghetti sont illustrés à travers les chapitres de l'exposition.

«Nous avons créé une sorte de petite île pour chaque étape de sa vie», explique Paul Lesch. Le résultat final est surprenant. La salle surdimensionnée du Pomhouse a été divisée en chambres individuelles avec un passage central. Les chambres nouvellement créées sont ouvertes au sommet. Le visiteur a l'impression de se déplacer dans un décor de cinéma. Ajoutez à cela une mezzanine nouvellement créée - qui restera dans le Pomhouse après l'exposition.

L'exposition, fidèle à la vérité

«Ma préoccupation était d'exposer la vie et l'œuvre de Thierry aussi précisément que possible. Les détails jouent déjà un rôle particulier. Le tout devrait être réel et vrai. Ils reflètent également la personnalité polyvalente d'un casse-cou» explique Trixi Weis en charge de la scénographie de l'exposition. Une bouteille de bière, de vin ou Cinzano, un verre de vin... dans chaque partie de l'exposition Trixi Weis jette une vision anecdotique de la dépendance à l'alcool de l'artiste.



Danielle Meneghetti a également apporté son aide aux créateurs de l'exposition. Des photos, des lettres, des articles de journaux, des meubles... de nombreux objets ont été fournis par la femme de Thierry. Même la veste et le pantalon en cuir mythique de l'artiste. «Vous pensez que Thierry s'assoirait ici», dit Paul Lesch en jetant un coup d'œil dans la «chambre de garçon» reconstituée que Thierry van Werveke a installé dans son appartement de Rumelange. Un cendrier rempli fait également partie de l'inventaire.



Une série d'entretiens avec des personnes proches de l'acteur accompagne le visiteur. Danielle Meneghetti, Andy Bausch, Frank Hoffmann ainsi que Nicole Marx, Sascha Ley, Jean-Paul Kieffer, Luc Feidt et Til Schweiger se souviennent d'un mari, d'un ami, d'un collègue ou d'un copain. De nombreux extraits de films - qui peuvent être vus dans une petite salle de cinéma - des émissions de télévision, des enregistrements de concerts sont à découvrir tout au long de l'expo.



25 Foto: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

«Des questions sont posées, des réponses sont données, tous les sujets sont abordés sans tabous», assure Paul Lesch. «Nous ne jugeons pas», affirme Yves Steichen. L'exposition est destinée à montrer des gens et des artistes, interrogeant le mythe d'un «Thierry national» sans le glorifier ou le déconstruire, selon les commissaires.



Les deux commissaires de l'exposition, Yves Steichen et Paul Lesch. Alain Piron

Que ce soit chez les parents à Genève ou à la «Béierbuttek» à Dudelange - où il a travaillé comme «garçon» - sur scène en tant que musicien ou acteur, ou devant la caméra, Thierry van Werveke a toujours été une forte personnalité, un rebelle, qui a fait son propre chemin.



Avec le premier film «Troublemaker», il a fait la grande percée. Bien sûr, ce film culte est abondamment documenté dans l'exposition - même avec un témoin spécial: une Simca Talbot Horizon. Malheureusement, l'original, qui a causé une grande agitation lors du tournage du "Troublemaker" au Centre Aldringen, n'a pu être retrouvé.

20 films, 20 facettes

«Ech sinn den Thierry!»

«Le film met l'accent sur l'amitié symbiotique entre Thierry van Werveke et Andy Bausch», explique Yves Steichen. Le rôle «Johnny Chicago» est devenu pendant des années sa marque de fabrique et a accéléré la carrière de l'acteur exceptionnel. «Thierry est progressivement devenu le visage du film luxembourgeois», explique Yves Steichen, qui présente sa nouvelle biographie de l'artiste dans le cadre de l'exposition. Avec la phrase simple «Ech sinn den Thierry!» (qui signifie «Je suis Thierry!»), l'acteur a voulu se démarquer de l'image de ce rôle culte afin de mettre en valeur d'autres facettes de son travail, soulignent les deux commissaires. Pour le vernissage organisé dimanche, Paul Lesch et Yves Steichen ont préparé une surprise musicale spéciale en magasin.



« Thierry! D'Expo », du 4 juillet au 31 décembre, du mercredi au dimanche de 12 heures à 18 heures. Au Pomhouse (CNA), 1b, rue du Cimetière, Dudelange. Entrée gratuite. Plus d'informations sur www.cna.lu.



Texte de Thierry Hick - Traduction: Noémie Koppe