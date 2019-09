La Commission nationale de sélection pour les Oscars a choisi le film produit par la société Samsa Film pour représenter le Grand-Duché à la 92e édition des Academy Awards le 9 février 2020 dans la catégorie «International Feature Film».

Culture 2 2 min.

«Tel Aviv on Fire» représentera le Luxembourg aux Oscars

Jean-François COLIN La Commission nationale de sélection pour les Oscars a choisi le film produit par la société Samsa Film pour représenter le Grand-Duché à la 92e édition des Academy Awards le 9 février 2020 dans la catégorie «International Feature Film».

La comédie «Tel Aviv on Fire», produite par la société Samsa Film, a été désignée pour représenter le Luxembourg dans la catégorie «International Feature Film» lors de la 92e édition des Academy Awards prévue le 9 février à Los Angeles.

Ce film, tourné à plus de 70% au Luxembourg, est une coproduction majoritaire luxembourgeoise soutenue par le Film Fund Luxembourg. Il réunit un grand nombre de techniciens luxembourgeois dont Solveig Harper, la directrice de production.

Produit par Samsa Film et TS Productions (France), en coproduction avec Lama Films (Israël) et Artémis Productions (Belgique), il s'agit du second long-métrage du réalisateur Sameh Zoabi.

Se déroulant pendant la guerre des Six Jours en 1967, «Tel Aviv on Fire» suit Salam, un jeune Palestinien de 30 ans vivant à Jérusalem, qui travaille comme stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès «Tel Aviv on Fire».

Tous les matins, il traverse le même barrage routier pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait interroger par Assi, un officier israélien, fan de la série. Pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario.

Les rôles principaux ont été confiés à Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi et Wafaa Abo Zarifa.

Avant-première luxembourgeoise en mars 2019

«Tel Aviv on Fire» a fêté sa première mondiale en septembre 2018 en sélection officielle à la 75e édition de la Mostra de Venise où le film a remporté le Prix «Orizzonti du meilleur acteur» pour Kais Nashif.

L’avant-première luxembourgeoise a eu lieu en mars 2019 dans le cadre de la 9e édition du Luxembourg City Film Festival. Le film est sorti en salles au Luxembourg en avril 2019.

Les nominations de la catégorie «International Feature Film» des Academy Awards seront annoncées en janvier 2020. La 92e cérémonie des Oscars aura lieu le 9 février 2020.

A Los Angeles, «Tel Aviv on Fire» succédera à «Gutland», porte-drapeau du Luxembourg lors de la 91e édition des Academy Awards en 2019 dans la catégorie «Foreign Language Film Award».