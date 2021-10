Sur un tournage, les armes c'est pas du cinéma

Si le Luxembourg n'accueille des tournages de films que depuis 40 ans, il a déjà mis en place des règles strictes sur l'emploi des armes et des effets pyrotechniques. Rencontre avec Ken Fitzke, spécialiste de ces effets aussi spectaculaires que dangereux.

Sécurité

(pj avec Daniel CONRAD) Quand le film Dreamland a été tourné au Luxembourg, pas un acteur n'a survécu. En tout cas dans le scénario, puisque sur le plateau aucun mort ni blessé n'a été à déplorer alors qu'une des scènes voyait 120 personnes se tirer dessus. Après le drame survenu sur le plateau de Rust, celui qui a réglé cette séquence, Ken Fitzke a frémi. Pourtant avec son équipe de spécialistes d'effets spéciaux (regroupés dans la société AX-7 Special effects), qu'un acteur puisse abattre une personne avec un accessoire relève de l'impossible.

Habitué des tournages, le producteur luxembourgeois Paul Thiltges sait que ce type de séquence est parfaitement encadré au Grand-Duché. «Il doit y avoir une personne qualifiée sur le plateau. C'est ce contrôleur qui distribue les pistolets et les récupère. Même la police veille à cela», indique celui qui occupe aussi le rôle de président de l'Union luxembourgeoise de la production audiovisuelle. «Mais à ma connaissance, aucun accident de la sorte n'est survenu en 30 ans sur un tournage au Grand-Duché.»

Trois secrets de tournage

1/ Le ministère de la Justice est responsable du domaine des armes à feu. Aussi, tout film nécessitant l'emploi d'armes doit recevoir un permis temporaire d'utilisation qui mentionne les modèles employés, leur numéro d'enregistrement et le nom du responsable.

2/ Pour l'emploi d'explosifs et de produits pyrotechniques sur un plateau de cinéma, l'inspection du travail et des mines veille. C'est elle le référent pour la sécurité du tournage.

3/ Les armes et autres objets de collection exposés au musée d'histoire militaire de Diekirch ont déjà servi pour des tournages. Plus particulièrement au début des années 1980 car il y avait peu de copies ou de répliques disponibles à l'époque. Mais désormais le président du Musée, Frank Rockenbrod, reconnait qu'il préfère diriger les productions vers des professionnels.