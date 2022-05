Plus de 40 musées du Grand-Duché ont participé aux «Luxembourg Museum Days». Retour en images sur l'événement.

40 musées gratuits

Succès pour les «Luxembourg Museum Days»

Nora SCHLOESSER Plus de 40 musées du Grand-Duché ont participé aux «Luxembourg Museum Days». Retour en images sur l'événement.

Ce week-end, les «Luxembourg Museum Days» fêtaient leur 25e anniversaire dans le cadre de la prochaine Journée internationale des musées. Cette édition est placée sous la devise : «Hop, hop an de Musée». Pendant deux jours, les visiteurs ont eu l'occasion de visiter plus de 40 musées du Grand-Duché.

Ils ont pu - gratuitement - participer à des ateliers et des visites guidées, voir les expositions et entrer en contact avec des experts. Malgré la chaleur, les visiteurs n'ont pas hésité à se rendre dans les travées des musées luxembourgeois ce samedi. Voici les plus belles photos des «Luxembourg Museum Days» 2022 :

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS Photo: Elena ARENS





