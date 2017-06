(HP, trad JV) En attendant la course qui arrive lundi, les visages de plusieurs cyclistes du Tour de France sont apparus sur les murs et arbres du Luxembourg. Un hommage graphique à l'histoire de cette course mythique.

L'artiste britannique James Straffon a été invité par l’ambassade britannique à se lancer dans la confection d'une soixantaine de toiles, street art et dessins au pochoir, aujourd'hui exposés dans la capitale et les communes du Grand-Duché.



Lundi, les cyclistes du Tour de France parcourront 115 kilomètres, du nord au sud du Luxembourg. Ils partiront de Schmiede, près de la frontière belge, avant de rejoindre la France en passant par Esch-sur-Alzette.



D'ici là, on peut admirer les travaux de Straffon dans les villes et les villages, le long de la route du Tour. Dans la capitale, la place Guillaume II voit ses murs et ses arbres reconvertis en œuvres d'art.





Photos: Heledd Pritchard

Photos: Heledd Pritchard

"L'idée était de créer 12 toiles qui représenteraient le Tour de ses origines jusqu'à nos jours, pour résumer son histoire tout entière" a précisé Straffon. "Pour moi, cet événement recèle beaucoup de fascinantes histoires et demeure une vraie entreprise humaine".

"Ça concerne autant le cyclisme que les actes héroïques et autres histoires qu'on trouve derrière le sport brut. Il y a des années, beaucoup des cyclistes avaient d'autres emplois: on trouvait des ramoneurs et des agriculteurs dans la course" a-t-il déclaré.

Les œuvres de rue de Straffon sont composées d'environ six couches de peinture pulvérisée. Chacune a nécessité environ une heure de travail. La peinture est permanente, et les portraits orneront les murs jusqu'à ce que leurs propriétaires décident de les repeindre. Bien sûr, ces derniers ont accordé leur permission à l'artiste.



"Beaucoup de ces toiles ont des surnoms", a ajouté Straffon. "C'est l'histoire que raconte le renard des fables du «Roman de Renart», de Michel Rodange. Le renard explore le Tour de France et rencontre tous ces personnages."



Au sein du travail de Straffon, on perçoit plusieurs cyclistes luxembourgeois: Nicolas Franz ou "le paysan de Mamer", Charly Gaul l' "ange des montagnes" et Andy Schleck.

















