La forme étincelante du joueur portugais Cristiano Ronaldo et son style de vie sont au menu de la rubrique de la semaine de notre chroniqueur. «N'est pas Neymar qui veut», dit-il.

Culture 3 min.

Stéphane Bern vante la formule haricots-abdos-dodo

Stéphane BERN La forme étincelante du joueur portugais Cristiano Ronaldo et son style de vie sont au menu de la rubrique de la semaine de notre chroniqueur. «N'est pas Neymar qui veut», dit-il.

Comment fait-il? Quel est le secret de la forme olympique du joueur mythique de la Juventus de Turin, le Portugais Cristiano Ronaldo, qui, à 35 ans, est toujours une machine à marquer des buts, puisqu'en huit matchs ces dernières semaines, il peut en revendiquer légitimement dix. Dans le même temps, sur les réseaux sociaux, il nourrit son compte Instagram de photos de lui, les muscles saillant par l'effort, s'entraînant à soulever de la fonte, dans le seul but apparent de montrer son corps d'athlète qui, visiblement, ne laisse rien au hasard. Nul ne sait si la légende des trois mille abdominaux réalisés par jour est avérée mais tout porte à croire que «CR7», comme on l'appelle, ne néglige rien pour garder la forme.

Si l'on en croit la presse britannique, la star du club de Turin se montrerait extrêmement pointilleux dans sa routine quotidienne, partageant son temps entre entrainement sportif, repos et saine alimentation. Selon le Daily Mail, la discipline que s'impose l'international portugais ferait passer la règle monastique pour une partie de plaisir. Si Ronaldo parvient encore, à presque 35 ans, à rivaliser en vitalité et forme physique avec ses coéquipiers de dix ans ses cadets, c'est qu'il «entretient une machine de guerre».

La chronique de Stéphane Bern Chaque week-end, le célèbre animateur Stéphane Bern nous livre son point de vue sur l'actualité, dans une chronique intitulée "L'air du temps". Retrouvez ici l'ensemble de ses contributions.

C'est ainsi qu'il passe le plus clair de son temps libre hors des stades à fréquenter les salles de sport pour travailler le cardio, sculpter les abdos et aiguiser son corps pour le transformer en sorte d’arme fatale devant les buts adverses.

Le Daily Mail a donc enquêté pour connaître tous les secrets concernant cette condition physique unique de CR7. Il en ressort que pour que sa forme soit parfaite la star portugaise ne s'astreint pas seulement à s'entraîner mais aussi à mener une discipline de vie stricte. Jamais il ne s'octroie un écart et s'oblige à maintenir le rythme de l'entrainement même pendant les vacances. N'est pas Neymar qui veut!

Le secret de sa forme? Pas moins de cinq siestes par jour et une alimentation dopée en protéines maigres. Il s'interdit également de boire autre chose que de l'eau. Il a banni de son assiette non seulement la viande rouge, mais aussi les poissons gras comme le saumon, le thon ou encore le maquereau. Place aux viandes blanches et aux poissons maigres comme la daurade, la lotte ou encore la morue qui, ne l'oublions pas, est quasiment le plat national portugais! Mais attention, Cristiano ne consomme que des produits frais. Son rythme n'a rien à voir non plus avec celui du commun des supporters. Et, alors qu'il est souvent conseillé de ne pas prendre plus de trois repas par jour et d'éviter le grignotage, CR7 divise sa ration journalière en six repas, à raison d'un toutes les 3 heures.

L'hommage de Messi

Régulièrement suivi par des nutritionnistes et des médecins, le quintuple Ballon d'Or a aussi un rythme du sommeil tout aussi original. Sa nuit ne dépasse jamais les 8h d'affilées que ce soit en vacances ou en pleine saison. En revanche, il cumule pas moins de cinq siestes par jour de 90 minutes chacune, soit près de 7h30 de sommeil en plus! Et ce n'est pas une lubie du footballeur, c'est sur les conseils de Nick Littlehales, un ancien pro de golf anglais, spécialiste du marketing de l'industrie de la literie et désormais son coach du sommeil, que Ronaldo gère ses temps de repos.

Stéphane Bern et les stars de l'influence marketing Notre chroniqueur évoque cette semaine dans sa rubrique l'air du temps le monde des influenceurs. Des célébrités en or massif pour les marques commerciales qui font appel à leurs onéreux services. Une opération gagnant-gagnant entre ces stars et leurs sponsors.

Mais lorsqu'il est sur le terrain, il peut désormais donner le meilleur de lui-même comme l'a remarqué l'entraineur Maurizio Sarri: «Ronaldo va bien en ce moment. Les statistiques parlent pour lui. Pas seulement ses buts, mais tout ce qu’il a fait sur les terrains. Contre l'AS Rome, il a couru 1.100 mètres à plus de 22km/h. C'est une performance incroyable».

Mais le plus bel hommage rendu à l’ancien joueur du Real Madrid parti en 2018 vers la Serie A italienne, lui vient d'un ancien adversaire du Barça, le FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi pour qui les compétitions ibériques du Classico n'ont plus la même saveur. Le roi Ronaldo est tellement adulé que son club doit publier un communiqué si, pour cause d'une sinusite, il doit renoncer à disputer un match. Il est bien le joueur de foot qui déteste le plus être sur la touche!