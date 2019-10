Notre chroniqueur revient sur l'hommage populaire et officiel qui ont suivi la disparition de Jacques Chirac, cette semaine. Des honneurs venant rappeler combien la France aime, comme des monarques, ceux qui la dirigent au nom de la République.

Stéphane Bern joue son requiem pour un président

Vu de Luxembourg, l’hommage solennel que la France vient de réserver à son ancien président de la République (1995-2007) Jacques Chirac a de quoi surprendre. Tous les édiles de la République laïque rassemblés sous les voûtes de l’église Saint-Sulpice de Paris semblaient se recueillir devant la dépouille mortelle d’un ancien monarque.

Pourtant, il s'agissait bien là d'un élu au suffrage universel, un homme qui aimait la France et que les Français aimaient, un chef d’État obsédé par l’idée de rassembler la nation désunie. Mieux, le président Chirac aura d’abord reçu l’hommage populaire d’une foule innombrable venue s’incliner devant son cercueil dans ce lieu historique symbolique que sont les Invalides – fondé par Louis XIV et où repose Napoléon Ier – dans un dernier élan de communion nationale.

Et le lendemain, il recevait l’onction de doubles funérailles. Privées et familiales à Saint-Louis des Invalides, puis nationales à Saint-Sulpice. Et cela comme pour illustrer la théorie d’Ernst Kantorowicz, dans Les Deux Corps du roi : d’un côté, un hommage institutionnel est rendu au titulaire du rôle, de l’autre un adieu personnel à l’homme.

Deux messes qui inaugurent dès 1970, à la mort du Général de Gaulle, un cérémonial devenant la règle pour les présidents de la Ve République. Ce fut ainsi déjà le cas pour le chef de la France libre, pour lequel le 12 novembre 1970 se déplacèrent 80 chefs d’État étrangers, dont le président des États-Unis, Richard Nixon, et le chah d’Iran.

Jacques Chirac aura également réuni un aréopage de dirigeants du monde dans un ultime sacre par ses pairs. Du président russe Vladimir Poutine à l’ancien président américain Bill Clinton, de nos Grands-Ducs de Luxembourg au prince Albert II de Monaco, des présidents africains à l’Émir du Qatar, les princes de Danemark, le comte de Wessex représentant sa mère la reine Elizabeth II… sans oublier les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande aux côtés du doyen Valéry Giscard d’Estaing, dans un tableau de famille internationale destiné à frapper les imaginations.

Cette image en dit long de la France qui cherche, derrière ses vieux symboles, à retrouver son unité perdue. «Le roi Chirac est mort, vive le roi !» écrit l’Académicien Marc Lambron dans le Journal du Dimanche.

Par un rituel plein de sacralité, présidé par le président de la République et son épouse Brigitte Macron, le pays se rassemble et prend de la hauteur. Cette verticalité du pouvoir témoigne de l’ambivalence des institutions françaises. Comme si le pays gardait une sorte de nostalgie monarchique inavouable, un reste de culpabilité depuis le régicide.

Les funérailles de Jacques Chirac attestent, s’il était besoin, que la France est une république monarchique… quand les monarchies d’Europe ont, elles, une pratique démocratique très républicaine. Le président portugais Mario Soares avait tout compris en affirmant : «Un bon président est un président qui se comporte comme un roi».

