Stéphane Bern et les concours de vertu

Cette semaine, notre chroniqueur s'est penché sur une enquête d'un groupe de journalistes qui a épinglé le degré de sincérité de stars toujours promptes à s’impliquer dans le combat écologique. Le constat est accablant pour certains.

On connait tous l’adage populaire tiré de l’Evangile selon saint Matthieu, «faites ce que je dis, pas ce que je fais» pour brocarder ceux qui prêchent une parole en se gardant bien de donner l’exemple. Actuellement, sur fond de surenchère vertueuse pour convertir l’opinion publique aux gestes salvateurs pour la planète et lutter contre le réchauffement climatique, les personnalités médiatiques concourent au titre envié de chevalier blanc… ou vert.

Aussi, la presse a-t-elle voulu enquêter sur le degré de sincérité de toutes ces stars si promptes à s’impliquer dans le combat écologique. L’argument est imparable: «Comme leur impact médiatique est considérable, il est important de savoir si l’engagement est sincère ou bien de circonstance», explique un groupe de journalistes américains.

Ecolos de façade

Ces nouveaux justiciers ont étudié le comportement d’une douzaine de personnalités militantes et le résultat est édifiant. Ils concluent que leur engagement écologique est une terrible hypocrisie: ces personnalités dont la fortune avoisine deux milliards de dollars sont tout sauf des écolos dans leur vie quotidienne, et qu’ils se moquent bien de la fonte des glaces ou de la disparition des ours polaires loin des caméras.

Selon l’enquête, les célébrités ont une empreinte carbone trois cents fois plus importante qu’un simple citoyen. Parmi eux, le milliardaire Bill Gates qui a parcouru 343.000 km dans les airs en 2017, produisant avec son jet quelque 1.600 tonnes de CO2.

Les «stars écolos» des réseaux sociaux se révèlent moins exemplaires dans la réalité et la presse a relevé les noms des voyageurs frénétiques comme Paris Hilton, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey alors que Emma Watson, l’actrice britannique, compense ses émissions de carbone sur «climatecare.org».

Les mauvaises habitudes de Leonardo

La presse a passé au crible toutes les voix les plus actives de la cause écolo… pour mieux les clouer au pilori. Ainsi, le metteur en scène James Cameron dispose d’un arsenal peu en rapport avec ses convictions affichées dont plusieurs motos, un yacht, un hélicoptère, plusieurs sous-marins et un véhicule de l’armée américaine.

Autre grand défenseur de la planète, Leonardo DiCaprio, enjoignant le monde à changer ses «mauvaises habitudes» à la tribune de l’ONU, ne voyage qu’en jet privé ou sur le yacht de 150 m qu’il loue au patron de la société pétrolière d’Abu Dhabi…

D’autres donneurs de leçons sont épinglés dont l’ancien vice-président et prix Nobel, Al Gore, qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique «le sens de sa vie». Pourtant, il consomme 20 fois plus d’énergie qu’un Américain moyen.

Alors, certains sont allés à Canossa comme Benedict Cumberbatch, Lily Allen ou Tom Yorke, chanteur du groupe Radiohead, dans une lettre d’excuses: «Vous avez raison de nous traiter d’hypocrites. Notre empreinte carbone est élevée et celle des industries dont nous faisons partie est énorme. Comme vous, nous sommes coincés dans une économie basée sur l’énergie fossile et, sans changement radical, nos styles de vie continueront à endommager le climat et l’écologie» ont-ils écrit. Péché avoué, à moitié pardonné?