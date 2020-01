Dans sa rubrique sur l'air du temps, notre chroniqueur revient cette semaine sur l'acteur américain. Si le natif de Shawnee cumule les distinctions professionnelles, il connaît quelques déboires dans sa vie sentimentale et aligne les désillusions.

Culture 3 min.

Stéphane Bern et les amours tourmentés de Brad Pitt

Stéphane BERN Dans sa rubrique sur l'air du temps, notre chroniqueur revient cette semaine sur l'acteur américain. Si le natif de Shawnee cumule les distinctions professionnelles, il connaît quelques déboires dans sa vie sentimentale et aligne les désillusions.

Antichambre des Oscars, la 77e cérémonie des Golden Globes, les récompenses attribuées par l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, a été marquée dimanche dernier par le triomphe de «Once Upon a Time…in Hollywood» de Quentin Tarantino et «1917», un film historique sur la Première Guerre mondiale.

L'opus de Quentin Tarantino a été récompensé par le prix de la «meilleure comédie» ainsi que celui du scénario pour son film, véritable ode à l'Hollywood des années 1960 et au cinéma de son enfance. Mais, cerise sur le gâteau, son acteur Brad Pitt a également reçu le Golden Globe du meilleur second rôle.

Quentin Tarantino et 1917 plébiscités aux Golden Globes «Once Upon a Time... in Hollywood» de Quentin Tarantino et «1917», drame historique de Sam Mendes, se sont illustrés dimanche soir lors de la soirée des Golden Globes, qui lancent traditionnellement la course aux prix cinématographiques à Hollywood, avec en ligne de mire les Oscars.

Un succès côté cour qui contraste, à l'en croire, avec un désastre côté cœur. Cette nouvelle mettra en peine toutes ses fans qui aimeraient tant voir leur héros heureux dans la vie. En oubliant les règles de l'Olympe: pour grands que sont les dieux du 7ème art, ils sont ce que nous sommes et partagent le sort commun. Ils vivent comme tout un chacun les aléas de l'amour et ses désillusions.

Aussi connu pour ses rôles au cinéma que pour sa vie privée, Brad Pitt, 56 ans, a préféré ironiser sur sa situation de «célibataire» pourchassé par les paparazzis. «Je suis juste de la chair à canon pour la presse poubelle» s'est-il amusé, «probablement à cause de ma vie personnelle désastreuse!». Et quant à savoir comment il réussit à échapper aux flashs qui crépitent dans les rues de Los Angeles, il a préféré, évidemment, conserver le secret. «Je veux que cela continue à fonctionner!»

Brad Pitt a reçu la semaine dernière le Golden Globe du meilleur second rôle masculin. Photo: AFP

Leonardo DiCaprio, son partenaire dans le film de Quentin Tarantino, a alors confirmé que tout le monde voulait en savoir plus: «Ta vie privée est super excitante. Comme le disait Lil Kim, "les paparazzis t'auront, d'une manière ou d'une autre". C'est devenu ma devise». Il faut dire que Brad Pitt vient de remettre, à son insu, le feu aux poudres. Le soir des Golden Globes, en recevant la récompense du meilleur acteur dans un second rôle pour sa collaboration avec Quentin Tarantino, son discours a provoqué l'hilarité générale, dont celle de son ex-compagne Jennifer Aniston, qui avait des étoiles plein les yeux et qui, selon les témoins, le regardait avec des yeux humides, «énamourés».

Nouveau départ amoureux?

Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'échauffe et rêve déjà d’un retour de flamme avec celle dont il est séparé depuis 2005. Il est vrai que la vie amoureuse à Hollywood est un film dont le générique utilise beaucoup de pellicule! L'héroïne de Friends a connu l'amour, à plusieurs reprises, et roucoulerait actuellement dans les bras du réalisateur Will Speck. Brad Pitt, quant à lui, peine à divorcer d'Angelina Jolie avec qui les rapports sont assez compliqués.

La chronique de Stéphane Bern Chaque week-end, le célèbre animateur Stéphane Bern nous livre son point de vue sur l'actualité, dans une chronique intitulée "L'air du temps". Retrouvez ici l'ensemble de ses contributions.

Avec tant de rebondissements, pas étonnant que les médias aient envie d'en savoir plus. «Je vais courir après Jen! C'est une super amie», annonçait d’emblée Brad Pitt sur le tapis rouge en arrivant aux Golden Globe, avant de la rejoindre en soirée à l'hôtel Sunset Tower. Là où certains ont vu des braises mal éteintes d'un amour passé, les retrouvailles – pourtant récurrentes – de Brad et Jennifer attestent de rapports apaisés et d'une franche amitié, fondés sur une complicité bâtie pendant cinq ans qu'a duré leur couple.

Le regard de Jennifer, plein de tendresse, témoignait de sa fierté de le voir triompher en pleine lumière à Hollywood. C'est ce qui s'appelle réussir son divorce. Car la concordance des dates n'aura échappé à personne. Lundi dernier était «divorce day», le jour où le nombre de demandes de divorce atteint son niveau record, après les fêtes en famille… et au lendemain du «Dating Sunday», le jour de l'année où explose la fréquentation des sites de rencontres! Autant dire l'espoir d'un nouveau départ dans sa vie amoureuse…