Notre chroniqueur revient dans «L'air du temps» sur le classement annuel du magazine américain Forbes où les chanteurs figurent parmi les personnalités les mieux payées. Contrairement à l'Europe, faire étalage de sa richesse est perçu comme un gage de succès.

Stéphane Bern et l'art de vivre «rich and famous»

C'est le classement qui passionne l'Amérique au moment du bilan de fin d'année. Le magazine Forbes vient de dévoiler son classement annuel des cent personnalités les mieux payées. Pour établir cette liste, le magazine économique américain s'est basé sur les revenus des célébrités entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019.

La grande gagnante de cette année est la chanteuse de 29 ans Taylor Swift, qui a rencontré un énorme succès avec sa tournée «Reputation Stadium Tour». Une série de concerts qui a généré 236 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec ses contrats publicitaires ajoutés à ses profits musicaux, Taylor Swift a atteint le salaire faramineux de 164 millions d'euros. En 2016, elle avait déjà décroché ce titre avec un salaire de 151 millions d'euros.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la benjamine du clan Kardashian, Kylie Jenner. Devenue la plus jeune milliardaire de l'histoire, la jeune femme de 21 ans a amassé en un an près de 170 millions de dollars grâce à ses maquillages. Derrière elle, son beau-frère, Kanye West. Le rappeur a lui empoché 133 millions d'euros, notamment avec son entreprise Yeezy.

Et dans la famille Kardashian, on aime la réussite sonnante et trébuchante. Pour preuve, Kim Kardashian, l'épouse de Kanye West, décroche la 26e place avec un revenu estimé à 72 millions de dollars, tandis que l'ex-petit ami de Kylie Jenner, le rappeur Travis Scott arrive en 39e position avec 58 millions de dollars.

Taylor Swift peut légitimement savourer son succès. Outre qu'elle retrouve dans la liste son ami le chanteur Ed Sheeran (110 millions de dollars) et son ex Calvin Harris (38,5 millions de dollars), Taylor Swift, qui figure au générique du remake de la comédie musicale Cats, se voit nommée aux Golden Globes dans la catégorie «meilleure chanson originale de film» avec le titre «Beautiful Ghosts», en concurrence avec Elton John pour Rocketman et Beyoncé pour Le Roi Lion…

Des chiffres qui donnent le vertige

«C'est tellement bien que l'une des plus folles, épanouissantes et créatives expériences que je n'ai jamais faites, soit honorée. […] Félicitations à mon coauteur et ami pour la vie Andrew Lloyd Webber. C'est juste parfait!!». Avec plus de 185 millions de disques écoulés au cours de sa carrière et 29 American Music Awards à son palmarès, Taylor Swift a déjà amassé plus de trophées que Michael Jackson.

Son album «1989» a, à lui seul, été certifié 47 fois disque de platine. D'après le site Business Insider, ce succès lui a permis de se retrouver à la tête d'une fortune cumulée estimée à 328 millions d'euros. Avec la méticulosité toute notariale de la presse d'outre-Atlantique, on apprend ainsi que la chanteuse a investi près de 22% de sa fortune dans l'immobilier et posséderait désormais pas moins de huit propriétés de luxe pour une valeur totale de 73 millions d'euros.

Taylor Swift a notamment investi une partie de sa fortune dans l'immobilier. Photo: dpa

Au dernier relevé comptable, Taylor Swift aurait un penthouse dans le quartier de Tribeca à New-York, une maison de ville située juste à côté de son appartement à Tribeca, une maison de 1.000 m² en bord de plage à Rhode Island, une villa urbaine dans le West Village new-yorkais, trois propriétés à Los Angeles, dont une dans le très chic quartier de Beverly Hills, un penthouse industriel à Nashville, et une ferme à Nashville…

En Amérique, il vaut mieux susciter l'envie que la pitié et les stars aiment faire étalage de leur richesse comme gage de leur succès, espérant en attirer encore davantage. De ce côté-ci de l'Atlantique, il faut faire profil bas, presque s'excuser d'avoir réussi, pour n'inspirer ni l'envie, ni la jalousie, des péchés capitaux.