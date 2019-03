Stéphane Bern sera sur les écrans de France3 ce samedi 16 mars. Il interprète un rôle principal dans un téléfilm pour la première fois.

Culture 1

Stéphane Bern devient gendarme

Stéphane Bern sera sur les écrans de France3 ce samedi 16 mars. Il interprète un rôle principal dans un téléfilm pour la première fois.

«Meurtres en Lorraine» a été tourné à Bitche et Meisenthal et met en scène un lieutenant de gendarmerie, Nicolas Muller, incarné par Stéphane Bern qui va devoir élucider un crime lorsqu’un cadavre est découvert dans la citadelle de Bitche en Lorraine, avec à son côté, une pièce d'échecs en cristal.

Nicolas Muller, lui-même originaire de la région, a du mal à mener son enquête puisque toute l'affaire semble mener à une cristallerie qu'il ne connaît que trop bien : celle de sa famille. Alors que la liste des victimes s'allonge, le père et la soeur de Muller deviennent de plus en plus suspects.

Il s'agit là de la première fois que l'animateur de télévision et de radio s'illustre dans un premier rôle dans une fiction télévisuelle.



D'après Télé 7 Jours, Stéphane Bern a dû opérer un changement de look pour le rôle, à la demande du réalisateur René Manzor. Il a notamment perdu dix kilos: «Le réalisateur m'a fait couper les favoris, les cheveux très courts et porter des vêtements que je détestais» , raconte l'animateur.



#Coulisses

▶️ En direct du tournage de « Meurtres en Lorraine » avec Stéphane Bern, Lilly-Fleur Pointeaux et Joffrey Platel

🎥 À découvrir prochainement sur @France3tv pic.twitter.com/tGPoQ8mtNz — France3ServicePresse (@France3Presse) 11 juillet 2018

Le téléfilm va être diffusé sur France3 ce samedi 16 mars.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.