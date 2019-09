Notre chroniqueur dresse cette semaine le portrait d'Angela Kelly, la styliste et habilleuse de la reine d'Angleterre. La confidente de sa majesté vient de broder un livre cousu de souvenirs intimes.

Stéphane Bern dans le dressing d'Elisabeth II

Notre chroniqueur dresse cette semaine le portrait d'Angela Kelly, la styliste et habilleuse de la reine d'Angleterre. La confidente de sa majesté vient de broder un livre cousu de souvenirs intimes.

Lors de la semaine de la mode à Londres, l’an dernier, la reine Elizabeth II assistait pour la première fois de sa longue vie à un défilé. Image surprenante de la souveraine au premier rang aux côtés de Caroline Rush, directrice du British Fashion Council, la papesse américaine de la mode Anna Wintour, et Angela Kelly, la styliste et habilleuse de la reine.

Cette dernière s'est retrouvée cette semaine à la une de l’actualité mouvementée du royaume, tout simplement parce que, dans un geste inédit, la reine lui a donné son feu vert pour qu’elle s’exprime sur leur relation. Si Goethe assurait que «nul n’est un héros pour son valet», la reine est mise sur un piédestal par sa styliste.

Une conseillère intime

Il est vrai qu’Angela Kelly est bien plus qu’une créatrice de mode et une styliste. Elle est la conseillère intime, la maîtresse attitrée de la garde-robe royale, la conservatrice des bijoux personnels, et surtout la vestale du temple, la gardienne du monarque et sa plus proche confidente. Au service de Sa Très Gracieuse Majesté depuis 25 ans, Angela s’est vu octroyer la Victoria Cross, une maison dite «de grâce et de faveur» à Windsor.

Elle a reçu le privilège envié de publier un livre de souvenirs sur la manière dont s'est forgé entre eux un lien qui transcende depuis longtemps celui de patron et d'employé, et de donner des précisions sur la vie derrière les portes du palais de Buckingham. « Le revers de la médaille: La reine, l’habilleuse et la garde-robe » contient des photographies inédites, dont beaucoup, de la collection privée d'Angela.

Selon Samantha Cohen, autre proche de la reine, «ce livre offre un témoignage inédit sur ce qu'exige une vie au service du monarque. Le lecteur pourra s'immiscer dans une relation de travail fructueuse, empreinte d'humour, de créativité, de dur labeur et de devoirs. Angela est une femme talentueuse et inspirante, qui a rassemblé les meilleurs moments de sa longue carrière auprès de la reine».

Jalousies au palais

Angela Kelly est un mystère que la presse veut désormais percer. Fille d’un docker de Liverpool, cette catholique de 61 ans, trois fois divorcée et mère de trois enfants, avoue «j'adore la reine et tout ce qu'elle fait. Mais ce n'est pas ma reine, c'est la reine de tout le monde. Mon travail consiste à ce qu'elle resplendisse dans les tenues qu'elle a choisies. Nous nous amusons beaucoup ensemble. La reine a un sens de l'humour très aiguisé et c'est une remarquable imitatrice», a-t-elle confié. Et de poursuivre: «J'imagine que la reine a dû m'apprécier et m'estimer digne de confiance».

De quoi susciter bien des jalousies au palais où on a surnommé Angela Kelly «AK47, du nom d’un fusil d’assaut, pour son tempérament de feu. La Miss reste l'une des rares personnes autorisées à toucher la reine. «Nous sommes juste deux femmes comme les autres. Nous adorons parler ensemble vêtements, maquillage et bijoux». Elle a su faire d’Elizabeth II une icône de la mode, avec son propre style, sans jamais passer de mode car, comme disait Gustave Thibon, «être dans le vent est une ambition de feuille morte».