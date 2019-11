Saviez-vous que l'écrivain qui a donné vie à l'espion James Bond a vécu un amour passionné avec une femme mariée. Leurs échanges de courriers sont aussi brûlants que leur passion fut vive, et notre chroniqueur n'a pas su résister à partager son enthousiasme.

Stéphane Bern craque pour le glamour 007

Saviez-vous que l'écrivain qui a donné vie à l'espion James Bond a vécu un amour passionné avec une femme mariée. Leurs échanges de courriers sont aussi brûlants que leur passion fut vive, et notre chroniqueur n'a pas su résister à partager son enthousiasme.

Que restera-t-il de nos e-mails amoureux et de nos SMS coquins dans quelques décennies? Comment ne pas être nostalgiques du temps où l’on écrivait des lettres d’amour… même si, un demi-siècle plus tard, leur secret en est éventé parce que les héritiers les dispersent sous le feu des enchères! Un ensemble de 160 lettres d’amour écrites par Ian Fleming, l'auteur de James Bond, à l'amour de sa vie, Ann, seront ainsi mises en vente au mois de décembre chez Sotheby's, à Londres, estimées entre 233.000 et 349.000 euros.

Ce courrier abondant couvre vingt ans de la vie de Ian Fleming et de celle qui deviendra son épouse. Car avant de se marier, leur idylle fut d’abord secrète, Ann, née Charteris, ayant épousé un autre homme avant de convoler avec le créateur de James Bond. Leur échange épistolaire, va de leur rencontre en 1934 jusqu'aux dernières années de leur mariage, au début des années 60.

L'auteur de la série de romans mettant en scène le célèbre 007 écrit à son «singe» ou «cochon chéri» dans des missives qui évoquent leurs pratiques sadomasochistes, des potins sur leurs amis riches et célèbres et bien sûr l'incroyable succès des romans de Fleming.

«Ce n'est pas un hasard si Ian a écrit son premier roman avec Bond l'année de son mariage, à la fois comme un défouloir pour sa libido et son imagination et pour tenter de gagner de l'argent pour une femme habituée à vivre dans l'opulence sans même s'en rendre compte», estime Gabriel Heaton, spécialiste des livres et manuscrits chez Sotheby's. «En plus de retracer une relation avec une charge érotique extraordinaire, cette correspondance retrace l'ascension fulgurante de Bond et brosse un tableau vivant de la haute société vivant dans l'après-guerre », souligne l'expert.

Un fils et un premier roman

Ian et Ann s'étaient rencontrés en 1934, Ann étant alors l'épouse du baron O'Neill tandis qu'Ian était banquier à Londres et n’avait pas encore entamé la célèbre série de romans d’espionnage qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Ils deviennent amants, tout en entretenant chacun d'autres relations parallèlement, puisqu’après Shane O’Neill, Ann sera mariée au magnat de la presse Esmond Harmsworth.

«J'aimerais qu'une fée arrive avec une baguette magique et fasse que tout aille bien, qu’elle donne une femme parfaite à Esmond et me mette dans votre lit avec un fouet en cuir dans la main afin que je puisse vous tenir sage pendant quarante ans», écrit Ann. Finalement, le couple se marie en 1952, année de la naissance de leur fils Caspar et de la publication de Casino Royale, premier opus de la saga 007.

Très vite leur relation se dégrade et Ann se plaint, qu’avec le succès, Ian Fleming se prenne pour son héros, coureur de jupons impénitent. Mais qui s’attendrait à voir 007 fidèle à un seul amour ? La rumeur prétend que James Bond finira marié dans le 25ème opus de la série, mais la légende de son auteur en prend un coup. Il est vrai que c’est la fille d’Ann et du baron O’Neill, Fionn Morgan, qui offre à la curiosité publique ces 500 pages manuscrites qui n’étaient pas destinées à être publiées!