Oui, en 1986, "L'as des as" a rejoint le Grand-Duché le temps d'une courte visite. Pas question de cinéma cette fois, mais de sculptures, celles de Paul, le père de Jean-Paul Belmondo.

Culture 4

Souvenirs

Quand Belmondo s'arrêta au Luxembourg

Patrick JACQUEMOT Oui, en 1986, "L'as des as" a rejoint le Grand-Duché le temps d'une courte visite. Pas question de cinéma cette fois, mais de sculptures, celles de Paul, le père de Jean-Paul Belmondo.

Lydie Polfer n'était alors qu'une jeune bourgmestre, et les clichés (pour la plupart en noir et blanc) trahissent les dates de prises de vue. Oui, voilà 35 ans, Jean-Paul Belmondo en personne était au Luxembourg. Bébel au pays du Grand-Duc, ça sonnerait presque comme un long-métrage de Philippe de Broca, non? Sauf qu'en dehors de RTL, aucune caméra n'attendait le comédien qui vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Mais que de flashes au passage de la vedette venue dans la capitale, à la Villa Vauban.

La dernière cascade de Jean-Paul Belmondo A 88 ans, le comédien français a fait le grand saut. Sa disparition enlève une grande figure du cinéma populaire des années 1960-70-80.

En effet, en 1986 donc, le musée de la Ville a organisé une exposition consacrée aux œuvres de son père, Paul Belmondo. Et l'événement fut un succès : 7.016 visiteurs entre le 11 novembre 1986 et le 26 janvier 1987! A l'époque, à défaut d'y croiser le fiston saltimbanque en train de répéter les cascades de son prochain film, Le Solitaire, le public pouvait approcher 180 sculptures en plâtre et en bronze, médailles mais aussi aquarelles et dessins.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Elle avait 34 ans, lui 53 : l'unique rencontre entre Lydie Polfer et Jean-Paul Belmondo à l'occasion d'un vernissage à la Villa Vauban. Photo : Photothèque de Luxembourg

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Elle avait 34 ans, lui 53 : l'unique rencontre entre Lydie Polfer et Jean-Paul Belmondo à l'occasion d'un vernissage à la Villa Vauban. Photo : Photothèque de Luxembourg A l'occasion de sa venue au Luxembourg, une rétrospective de la filmographie de Belmondo (ici avec Catherine Deneuve) avait été organisée. Photo : dpa Des deux monstres sacrés du cinéma français des années d'après-guerre, ne reste désormais plus qu'Alain Delon. Photo : Dpa Devant une des œuvres signées par son père, Paul Belmondo.

Mardi, dans un courrier, la bourgmestre de la capitale a tenu à présenter ses condoléances à la famille du comédien. Occasion pour l'élue DP de se souvenir de sa rencontre avec «non seulement une figure emblématique du 7e Art mais également un personnage d’une gentillesse du moins aussi remarquable que sa filmographie». Et Lydie Polfer d'avouer que ce souvenir la remplissait de «beaucoup d'émotions».

Jeudi, la France rendra un hommage national à Jean-Paul Belmondo, figure familière dans tout le pays. Personnage incarnant le talent, l'audace et l'insouciance. Une cérémonie se déroulera ainsi aux Invalides. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait qualifié lundi ce comédien extrêmement aimé de «trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.