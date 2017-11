Par Marc Thill



Le 17 novembre 1917 disparaissait l’un des plus grands artistes français, le sculpteur Auguste Rodin (1840-1917) dont l’œuvre «Le Penseur» est aujourd’hui une icône de l’art occidental. Au palmarès des artistes européens les plus connus dans le monde, Rodin occupe l'une des trois premières places aux côtés de Pablo Picasso (1881-1973) et de Léonard de Vinci (1452-1519).



L'art ne se limite jamais à une nation seule, le langage du sculpteur étant celui du corps, il parle donc à travers ses œuvres à tout le monde.

Pour Clémence Goldberger, directrice de la communication du Musée Rodin à Paris, l'œuvre du sculpteur fait forcément partie du patrimoine culturel universel. «L'art ne se limite jamais à une nation seule, le langage du sculpteur étant celui du corps, il parle donc à travers ses œuvres à tout le monde.»

Ce n'est sans doute pas un hasard, que deux des sculptures de Rodin, «Le penseur» et «Le baiser», soient devenues des symboles universels. «Depuis la nuit des temps, la pensée et l'amour font bouger le monde», remarque Clémence Goldberger, et Rodin nous parle de passions et de destinées humaines. Son langage s'adresse à toutes les cultures et à toutes les sensibilités.

La fréquentation du Musée Rodin le montre. Chaque année autour de 700.000 visiteurs viennent de tous bords pour admirer l'art de la sculpture. Après trois années de fermeture, l'hôtel Biron, qui abrite le Musée Rodin depuis 1919, a rouvert ses portes en 2015. Des travaux de grande envergure ont permis de restaurer le bâtiment, de le mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité et de réaliser une refonte complète du parcours muséographique.

«Les œuvres de Rodin sont plus fortes que l'artiste lui-même»

Aujourd'hui, les sculptures et les dessins de Rodin s'éparpillent à travers le monde. Il existe un nombre incalculable de tirages ou de répliques de toutes les tailles, de la plus monumentale à la plus petite, et de tous les matériaux, marbre, plâtre ou bronze. Et pourtant sur la «mappemonde Rodin» il subsiste quelques zones blanches, notamment en Afrique et en Amérique latine. «Mais y a-t-il un artiste qui de nos jours est représenté sur tous les continents?» se demande la responsable de la communication du Musée Rodin.

L'Afrique reste néanmoins l'enfant pauvre. On retrouve «des Rodin» seulement à Johannesbourg et au Caire, et depuis la semaine dernière le «Louvre Abu Dhabi» consacre une salle au sculpteur. La collection d'antiquités de l'artiste y est mise en parallèle à certains de ses sculptures et dessins.



«Les œuvres de Rodin sont plus fortes que l'artiste lui-même», constate Clémence Goldberger. C'est une particularité du sculpteur. Sortis de leur contexte, reproduits, agrandis, multipliés, photographiés, ces objets d'art sont distribués sur toute la planète et sont devenus des icônes aussi puissantes que les logos des marques globales, comme Apple, Samsung ou d'autres encore.

Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue."

Pour le centenaire de son décès, le Musée Rodin a eu l'idée de se tourner davantage vers l'artiste et de montrer à quel point celui-ci a expérimenté sans oublier qu'il fut aussi le père de l'installation artistique. Rodin n'est certainement pas tourné vers le passé, au contraire il est résolument ouvert à l'avenir. Il disait lui-même de son vivant qu' «un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue».

Pour répondre à cette citation, le Musée Rodin avait donné au début de cette année du centenaire carte blanche à l’artiste plasticien allemand Anselm Kiefer qui travaille depuis 1993 en France. Rodin et Kiefer partagent la même originalité instinctive, la même audace et la même expérimentation artistique.

Au Grand Palais, Rodin a fait l'objet d'une énorme rétrospective intitulée «Rodin. L'exposition du centenaire», avec deux cents de ses œuvres, dont ses sculptures les plus célèbres et une multitude de dessins moins connus. Les œuvres ont été accompagnées par celles des artistes qu'il a formés ou qu'il a inspirés de son vivant et jusqu'à aujourd'hui, d'Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, Pablo Picasso, Henri Matisse ou Wilhelm Lehmbruck à Alberto Giacometti, Germaine Richier, César, Willem de Kooning, Joseph Beuys, Georg Baselitz et Markus Lüpertz.

Pour cette année 2017, plus d’un million de visiteurs ont vu du Rodin à travers toutes les expositions qui ont été consacrées à cet artiste, se réjouit la directrice de communication du Musée Rodin.

En ce jour du centenaire de la disparition de l'artiste, un hommage lui sera rendu au Musée Rodin de Meudon, à l'extérieur de Paris, où se trouve la tombe de Rodin surmontée d'un «Penseur». C'est ici, dans cette villa, où habitait aussi Rainer Maria Rilke, qui fut secrétaire personnel de Rodin, que la part la plus intime de l'œuvre de Rodin a été sculptée. En 1916, Rodin, gravement malade, avait fait trois donations successives de son hôtel particulier, l'hôtel Biron, de son atelier, la villa à Meudon, et de ses collections d'art à l'Etat français afin de les transformer en musée.

Trois films Rodin:

Auguste Rodin, France 2017, régisseur Jacques Doillon, avec Vincent Lindon



Camille Claudel 1915, France 2013, régisseur Bruno Dumont, avec Juliette Binoche

Camille Claudel, France 1988, régisseur Bruno Nuytten, avec Isabelle Adjani