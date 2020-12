Victime de bugs, le jeu vidéo vedette de cette fin d'année (à peine sorti) a été enlevé de la plate-forme en ligne PlayStation Store. Les premiers acheteurs vont même être remboursés.

Sony retire déjà Cyberpunk 2077 de la liste des cadeaux

(AFP) - Cyberpunk 2077 est sorti le 10 décembre dernier, et il n'est déjà plus dans la boutique en ligne officielle de Sony, et ce «jusqu'à nouvel ordre». L'information a été donnée via un communiqué de la division Jeux vidéo de la firme. «SIE (Sony Interactive Entertainment) s'efforce d'assurer un haut niveau de satisfaction de ses clients, et nous allons donc commencer à offrir un remboursement intégral» aux joueurs, a même précisé le groupe.

Jeu vidéo particulièrement attendu depuis plusieurs années, Cyberpunk 2077 poussait très loin les limites de ce qui est possible techniquement aujourd'hui, dans l'hyperréalisme recréé. Il avait été largement acclamé à sa sortie, mais ses dysfonctionnements techniques lui ont toutefois été reprochés, en particulier pour ses versions sur consoles. Certains critiques allant même jusqu'à suggérer aux consommateurs d'ajourner l'achat du jeu de plusieurs mois, le temps de voir les correctifs arriver.



La sortie du jeu avait déjà été retardée deux fois en 2020, et les développeurs contraints d'ajouter des avertissements après qu'une journaliste spécialisée s'était plainte d'avoir connu un accès d'épilepsie à cause du jeu. Ces délais, que le studio avait justifiés par la difficulté de créer un univers aussi vaste pour différents supports de jeu qui s'ajoutait aux complications pour travailler pendant la pandémie, avaient suscité de nombreuses critiques.



Le budget du projet Cyberpunk 2077 est estimé à 270 millions d'euros. Ce qui ferait de lui l'un des jeux vidéo les plus chers de l'histoire.



Dans la foulée de ces annonces, les gains du titre Sony à la Bourse de Tokyo ont ralenti, finissant toutefois solidement dans le vert (+2,29% à 10.255 yens). Il avait initialement gagné plus de 5% au début des échanges, sur fond des attentes élevées des investisseurs sur les ventes de sa nouvelle console PlayStation5 pour la saison des fêtes de fin d'année.