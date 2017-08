La formation irlandaise a diffusé sur Facebook le clip de "The Blackout", le titre de son prochain opus "Songs of Experience".

Pour le premier single de leur album si attendu, Bono et ses compères se produisent face à une foule conquise, dans un clip tourné en noir et blanc.

"The Blackout" est issu de "Songs of Experience". Un autre morceau "You're the Best Thing About Me" est attendu pour le 6 septembre.

Le précédent album de U2 "Songs of Innocence" est sorti en 2014.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.