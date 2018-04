Un nouveau spot TV dévoile des images inédites du film "Solo : A Star Wars Story" et son équipage, mené par les inséparables Han Solo et Chewie.

"Solo: A Star Wars Story" dévoile un nouveau teaser avec Chewbacca

AFP - Comment Han Solo et Chewbacca se sont-ils rencontrés ? C'est l'un des grands mystères que promet de résoudre "Solo : A Star Wars Story", spin-off de Star Wars consacré à la jeunesse du mythique pilote et contrebandier, des années avant sa rencontre avec Luke Skywalker et la Princesse Leia.



A voir les images du nouveau teaser dévoilé à la télévision américaine ce dimanche, on croirait que les deux compères se sont toujours connus. Qu'il s'agisse de se taquiner, s'inquiéter à grand renfort de grognements (pour l'un) ou s'entraider aux cartes, l'alchimie entre le jeune Han Solo et Chewbacca est bien là.

Réalisé par Ron Howard, "Solo : A Star Wars Story" embarque à son bord Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo et Paul Bettany.

Le film sortira le 25 mai prochain, et deux jours plus tôt en France. Il sera projeté en avant-première mondiale le 15 mai à l'occasion du festival de Cannes.

