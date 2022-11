Slipknot de retour à la Rockhal

Le groupe culte de métal sera en concert à Esch-sur-Alzette le 14 juin 2023, a annoncé la salle de concert ce jeudi.

Le groupe culte de métal sera en concert à Esch-sur-Alzette le 14 juin 2023, a annoncé la salle de concert ce jeudi.

Les fans de metal ont déjà noté la date dans leur agenda: Slipknot, le groupe masqué le plus célèbre de la scène metal américaine sera bientôt de retour au Luxembourg.



Le groupe se produira sur scène à Esch-sur-Alzette le 14 juin 2023 à 19h, a annoncé la Rockhal sur Facebook ce jeudi après-midi.

D'ici la fin de l'année, six concerts sont d'ores et déjà prévus à travers le monde pour la formation américaine. Et 14 autres, dont une halte au Luxembourg donc, à travers l'Europe l'an prochain.

Ils défendront notamment sur scène leur septième album, «The End, So Far», sorti le 30 septembre dernier.

Tickets en vente à partir du 9 novembre

Pour les fans de Corey Taylor et ses comparses, l'attente a été longue puisque les Américains sont venus pour la dernière fois au Luxembourg juste avant le début de la pandémie de covid-19, en février 2020.

Il faudra encore attendre quelques jours pour pouvoir se procurer les précieux tickets pour accéder au show de Slipknot, qui s'annonce explosif. Les places (à partir de 89 euros) seront en effet mises en vente à partir du mercredi 9 novembre à 10h. Et vaut mieux ne pas traîner si vous voulez être parmi les 6.500 chanceux qui pourront assister au concert car les tickets risquent de partir très vite...

Ce que Esch prévoit pour l'après-année culturelle Esch 2022 touche à sa fin. L'échevin de la culture Pim Knaff explique comment la commune du sud souhaite aborder la période qui suit l'année culturelle.

Les abonnés à la newsletter de la Rockhal pourront cependant déjà se procurer des préventes la veille de la mise en vente officielle, soit le mardi 8 novembre à 10h. A bon entendeur...



Avant l'événement du 14 juin, les amateurs de metal seront gâtés puisque plusieurs concerts pour les amateurs du genre sont attendus dans les prochaines semaines et mois à Esch. Avec notamment Sepultura le 14 novembre, In Flames le 21 novembre ou encore Evanescence et Within Temptation le 1er décembre.

