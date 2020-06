Show must go on, mais en version drive-in

Difficile d'organiser des concert en respectant mesures d'hygiène et distanciation sociale. L'Atelier et la commune de Pétange ont trouvé la parade et ont pris exemple sur le cinéma. En voiture!

Difficile d'organiser des concert en respectant mesures d'hygiène et distanciation sociale. L'Atelier et la commune de Pétange ont trouvé la parade et ont pris exemple sur le cinéma. En voiture!

(DH) - Si les grandes manifestations restent encore interdites jusqu'au 31 juillet, au moins, les concerts peuvent à nouveau rythmer la vie culturelle. A condition de respecter toutes les mesures de précaution, dont la distanciation sociale qui limite le nombre de places et n'incite pas les artistes à se produire. Comme pour le 7e art, le concert en voiture apparaît la solution adaptée à ces temps de crise. L'Atelier, à l'instar de ce qui se fait à l'étranger et de concert avec la commune de Pétange, a adopté le mode drive-in.

Pour oublier les rendez-vous manqués avec The Offspring, Parkway Drive, Dido, Snow Patrol ou le festival Siren's call, L'Atelier propose de suivre depuis son véhicule Dëppegéisser ce vendredi soir, Tim Bendzko, lundi (sold out) ou encore Serge Tonnar, le 27 juin. Depuis le Péitenger Carena, le concert est diffusé sur l'autoradio de la voiture.

Pour rappel, l'étape du déconfinement progressif entamée le 29 mai permet aux cinémas, théâtres, centres culturels et salles de concert d'accueillir à nouveau le public. Mais les gestes barrières et de précaution préconisés par le ministère de la Santé restent en vigueur comme l'a rappelé Sam Tanson (Déi Gréng), la ministre de la Culture, à la suite d'une réponse parlementaire de Laurent Mosar (CSV).

C'est ainsi que le public a l'obligation de rester assis alors que l'accès aux événements se fait uniquement sur réservation préalable et qu'une distance de deux mètres entre les spectateurs doit impérativement être respectées. Et si ce n'est pas le cas, le port du masque est obligatoire.

