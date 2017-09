Des milliers de visiteurs ont afflué samedi à Wiltz dans le cadre du festival "Nuit des lampions" qui est devenu un événement annuel populaire au Luxembourg.

Le temps d’une soirée, ce jardin et ses alentours sont mis en scène par une multitude d’installations de son et de lumière et animés par une série de concerts et de spectacles.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.