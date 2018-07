Rufus Wainwright: le gentleman canadien charme le Conservatoire

Samedi soir, le Conservatoire de Luxembourg était sous le charme d’un gentleman canadien, Rufus Wainwright, qui après vingt ans de carrière déjà proposait son tout premier concert au Luxembourg.

Le chanteur de «Cigarettes and Chocolate Milk» a mûri à tous égards. La quarantaine sereine, il se présente dans un chatoyant ensemble pantalon-gilet sans manches, couleur bronze, précédé d’une barbe blanche façon Santa Claus, en contrepoint mousseux de son regard pétillant et de sa coupe ébouriffée d’éternel adolescent, le tout reposant sur des derbies blanches ultra-plates.

L’élégance vestimentaire est donc de mise, au diapason de la prestation épurée qu’il va réaliser, seul en scène avec tantôt une guitare tantôt un piano, et toujours avec cette voix singulière, ses vibratos et trémolos.



Rufus Wainwright balance entre poignantes plages au clavier («Going to town», «Les feux d’artifice t’appellent», «Hallelujah», «Cigarettes and Chocolate Milk», «Poses», etc.) et pièces plus enjouées à la six-cordes («Out of the game», «Jericho», «Only the people that love», «Peaceful afternoon», etc.), tout en ponctuant son concert d’anecdotes et de confessions plus ou moins divertissantes.

Ainsi évoque-t-il son mariage avec le producteur allemand John Weisbrodt, «a great marriage», précise-t-il avant d’ajouter, folâtre: «As you can imagine, the Germans can be quiet demanding»...

Une pique à l’Amérique

Or, au registre des exigences liées à cette union, il s’est engagé à composer au minimum une chanson en hommage à son époux à chaque nouvel album publié. L’homme a donné suite à son contrat matrimonial, affirmant avec un air de délivrance: «I was able to fulfill that requirement and very proud about that.»

«Lo scandaloso» – ainsi le baptisa la presse italienne à l’issue d’une prestation il y a quelques années au festival de Sanremo pour y avoir fait son «coming out» – aime à célébrer la liberté d’aimer au motif que «Only the people that love may fly».

Au Conservatoire de Luxembourg, pour tordre le cou aux préjugés et crispations qui se font sentir outre-Atlantique, il a ouvert à mi-concert une singulière parenthèse de rap, scandant un chant-manifeste, «Little Trump Song», au cours duquel il s’est fait accompagner par une théâtrale Melania se pavanant avec une veste cintrée au dos de laquelle figurait une allusion militante à la scandaleuse politique migratoire menée par le président américain.

A l’instant du mythique refrain du titre «Going to town», Rufus en rajoute dans la dérision, singeant un profond soupir d’exaspération résignée en chantant «I’m so tired of you America».

Grâce et voltige

Parmi les perles de son prochain disque, il en est une, sublime et obsédante, intitulée «Early morning madness», que Rufus a chantée avec une inspiration tourmentée et qui sans doute hantera longtemps ses fans. A l’instar du thermomètre qui en son pays joue de toute la gamme des degrés, la voix de Rufus explore avec la même faculté d’extension sa propre palette vocale.

Les contorsions que le chanteur fait subir à ses cordes vocales, accentuées par d’entêtants accords arpégés au clavier, jettent l’auditeur dans un puits de nostalgie. Sa voix retentit avec grâce sur «Hallelujah», en hommage à Leonard Cohen et Jeff Buckley, tout comme sur le spirituel «Candles» interprété a cappella. La communion dans la salle est palpable face à un RufusWainwright lui-même en transe, porté par la majesté de son propre chant.

Rufus tire sa révérence sans insistance, laissant derrière lui la promesse d’un retour sur scène dans le cadre d’une tournée anniversaire «All the poses» qu’il va entamer en novembre. Le public, lui, est reparti le coeur galvanisé par les notes tenaces d’un «Peaceful afternoon».

Sonia Da Silva